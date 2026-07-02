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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

استاندار گلستان: توسعه استان در گرو عبور از اقتصاد کشاورزی است

استاندار گلستان: توسعه استان در گرو عبور از اقتصاد کشاورزی است

گرگان-استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد استان، گفت: توانمندسازی پایدار نیازمندان با توسعه صنعت، انرژی‌های پاک، گردشگری و ایجاد شهرک‌های تخصصی محقق خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی ظهر پنجشنبه در نشست با مدیرعامل مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی استان، اظهار کرد: گلستان برای دستیابی به توسعه پایدار باید از اقتصاد صرفاً کشاورزی عبور کرده و ظرفیت‌های خود را در حوزه صنعت، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری و سرمایه‌گذاری‌های نوین فعال کند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، اظهار کرد: برنامه‌های توسعه‌ای گلستان باید متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و ظرفیت‌های بومی استان تدوین شود تا زمینه توانمندسازی پایدار اقشار نیازمند فراهم شود.

وی با اشاره به محرومیت برخی مناطق مرزی و روستاهای شمال استان افزود: گلستان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان، به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و پایین بودن بهره‌وری برخی اراضی، نیازمند نگاه ویژه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است و نباید با سایر استان‌های شمالی یکسان دیده شود.

استاندار گلستان توسعه صنایع، انرژی‌های پاک، ایجاد شهرک‌های خصوصی و شهرک‌های گلخانه‌ای را از مهم‌ترین راهکارهای تحول اقتصادی استان برشمرد و گفت: هدف مدیریت استان، حرکت از حمایت‌های معیشتی به سمت توانمندسازی پایدار از طریق توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.

طهماسبی همچنین با اشاره به تسهیل فرآیندهای تأمین زمین و تغییر کاربری در یک‌سال و نیم گذشته، از فراهم شدن زمینه واگذاری ۱۹۵ هکتار زمین خبر داد و پیشنهاد کرد: دبیرخانه کمیته امداد با همکاری هلدینگ‌های اقتصادی، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های آماده گلستان را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای شناسایی و فعال کند.

کد مطلب 6877526

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