به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر پنجشنبه در نشست گردهمایی اعضای مجمع سلامت شهرستان ضمن اشاره به جایگاه ویژه بوشهر در توسعه ملی، اظهار کرد: بوشهر از جایگاه تعیینکننده و نقش ویژهای در توسعه ملی برخوردار است اما در کنار این فرصتهای بیبدیل توسعه روزافزون شهری و تمرکز جمعیت، عدم پیشبینی برای راه حلچالشهای نوین در حوزه سلامت محیط و پدافند زیستی میتواند مشکلساز باشد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت همافزایی دستگاهها در حوزه سلامت، گفت: حوزهی سلامت یک کار تخصصی است اما فقط علوم پزشکی مسئول این حیطه نیست بلکه تمام دستگاهها باید در حوزه سلامت ورود کنند و به همین دلیل مجمع سلامت اعضای زیادی از دستگاههای متولی را در خود جای داده است.
فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردم نهاد گفت: در حوزه سلامت باید از خیرین سازمانهای مردمنهاد و سرمایههای بخش خصوصی برای کمک به ایجاد زیرساختها استفاده شود.
وی در ادامه با اشاره به مطالبات مردمی در حوزه پسماند، افزود: در بحث پسماند که مطالبهی مردم است در شهر بوشهر اتفاقات خوبی افتاده است و سایت قدیمی در حال بازسازی و به روز رسانی با تکنولوژی جدید است.
دستگاه ۲۵۰ تنی پردازش پسماند در راه بوشهر
وی با بیان اینکه یک دستگاه ۲۵۰ تنی پردازش پسماند سفارش داده شده که در حال آمادهسازی است افزود: با ورود این دستگاه، خروجی زبالهی تر و خشک کمپوست و پلاستیک جدا میشود و اینها بازیافت میگردد.
وی در اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تفکیک پسماند، گفت:خوشبختانه در بحث تفکیک پسماند از مبدا اقداماتی موفقیتآمیز انجام شده و این روند بسیار خوب بوده است ما در حوزه پسماند نگاه عقبگرد نداریم و مصمم هستیم و میتوان از تجربیات پروژههای موفق در سطح کشور در این زمینه بهرهبرد.
فرماندار بوشهر با تأکید بر نقش فرهنگسازی و آگاهیبخشی، تصریح کرد: آنچه بیش از پیش باید به آن توجه کرد موضوع فرهنگسازی است نقش رسانههای ملی مکتوب و فضای مجازی در این زمینه بسیار حیاتی است، صداوسیما باید در بحث فرهنگسازی ورود کند و بخشی از اعتبارات فرهنگی دستگاههای متخصص در حوزه سلامت باید به فرهنگسازی اختصاص یابد.
وی در ادامه تصریح کرد: برای فرهنگسازی باید از ظرفیت دانشگاهها و مدارس استفاده شود و صحبتهای کارشناسی با بررسی دقیق مشکلات زیستمحیطی انجام گیرد.
فرماندار بوشهر همچنین در پایان تأکید کرد: در حوزه پسماندهای عفونی بیمارستانها و مطبها باید پسماند خود را بیخطرسازی کنند و به سایتهای تعیینشده منتقل نمایند، مشارکت جامع همهی اعضای مجمع سلامت و کارگروه پسماند کلید موفقیت در این مسیر است.
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