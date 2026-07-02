به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ایمانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، با تشریح برنامه‌های هفته افشای حقوق بشر آمریکایی در استان، اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن این هفته، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، تبیینی و مردمی با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدای مظلوم، تبیین جنایات استکبار جهانی و تقویت روحیه استکبارستیزی در نقاط مختلف هرمزگان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه این هفته افزود: آیین گلباران محل شهادت ۲۹۰ شهید پرواز ۶۵۵ جمهوری اسلامی ایران، ساعت ۱۰ صبح روز جمعه بر روی عرشه کشتی و در محل شهادت این شهدا در آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس و همزمان قشم و بندرلنگه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و جمعی از اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان همچنین از برگزاری ویژه‌برنامه بزرگداشت شهدای پرواز ۶۵۵ خبر داد و گفت: این مراسم همزمان با تجمع مردمی شامگاه پنجشنبه، همزمان با دوازدهم تیرماه، از ساعت ۲۰:۳۰ در محل تجمع «زیر پرچم» واقع در پارک ساحلی غدیر بندرعباس برگزار خواهد شد.

ایمانی با اشاره به دیگر برنامه‌های این هفته بیان کرد: ویژه‌برنامه گرامیداشت شهدای هفتم تیر نیز ساعت ۲۰:۳۰ روز سه‌شنبه در محل تجمع «زیر پرچم» برگزار شد و در آن، یاد و خاطره شهدای والامقام حادثه هفتم تیر و نقش آنان در تثبیت نظام اسلامی گرامی داشته خواهد شد.

وی افزود: برپایی میز خدمت مدیران دستگاه‌های اجرایی و حوزه قضایی در مسجد جامع بندرعباس از دیگر برنامه‌های هفته افشای حقوق بشر آمریکایی است که با هدف پاسخگویی مستقیم به مطالبات و درخواست‌های مردم و ارائه خدمات به شهروندان اجرا می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان از برپایی نمایشگاه عکس جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در محل تجمع شبانه «زیر پرچم» در پارک ساحلی غدیر خبر داد و گفت: این نمایشگاه در طول هفته افشای حقوق بشر آمریکایی پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود و گوشه‌ای از جنایت‌ها و اقدامات ضدبشری آمریکا و رژیم صهیونیستی را در معرض دید عموم قرار می‌دهد.