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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

محل شهادت شهدای پرواز ۶۵۵ گلباران می‌شود

محل شهادت شهدای پرواز ۶۵۵ گلباران می‌شود

بندرعباس-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان از گلباران محل شهادت شهدای پرواز ۶۵۵ و برگزاری ویژه‌برنامه‌های هفته افشای حقوق بشر آمریکایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ایمانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، با تشریح برنامه‌های هفته افشای حقوق بشر آمریکایی در استان، اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن این هفته، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، تبیینی و مردمی با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدای مظلوم، تبیین جنایات استکبار جهانی و تقویت روحیه استکبارستیزی در نقاط مختلف هرمزگان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه این هفته افزود: آیین گلباران محل شهادت ۲۹۰ شهید پرواز ۶۵۵ جمهوری اسلامی ایران، ساعت ۱۰ صبح روز جمعه بر روی عرشه کشتی و در محل شهادت این شهدا در آب‌های نیلگون خلیج همیشه فارس و همزمان قشم و بندرلنگه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و جمعی از اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان همچنین از برگزاری ویژه‌برنامه بزرگداشت شهدای پرواز ۶۵۵ خبر داد و گفت: این مراسم همزمان با تجمع مردمی شامگاه پنجشنبه، همزمان با دوازدهم تیرماه، از ساعت ۲۰:۳۰ در محل تجمع «زیر پرچم» واقع در پارک ساحلی غدیر بندرعباس برگزار خواهد شد.

ایمانی با اشاره به دیگر برنامه‌های این هفته بیان کرد: ویژه‌برنامه گرامیداشت شهدای هفتم تیر نیز ساعت ۲۰:۳۰ روز سه‌شنبه در محل تجمع «زیر پرچم» برگزار شد و در آن، یاد و خاطره شهدای والامقام حادثه هفتم تیر و نقش آنان در تثبیت نظام اسلامی گرامی داشته خواهد شد.

وی افزود: برپایی میز خدمت مدیران دستگاه‌های اجرایی و حوزه قضایی در مسجد جامع بندرعباس از دیگر برنامه‌های هفته افشای حقوق بشر آمریکایی است که با هدف پاسخگویی مستقیم به مطالبات و درخواست‌های مردم و ارائه خدمات به شهروندان اجرا می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان از برپایی نمایشگاه عکس جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در محل تجمع شبانه «زیر پرچم» در پارک ساحلی غدیر خبر داد و گفت: این نمایشگاه در طول هفته افشای حقوق بشر آمریکایی پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود و گوشه‌ای از جنایت‌ها و اقدامات ضدبشری آمریکا و رژیم صهیونیستی را در معرض دید عموم قرار می‌دهد.

کد مطلب 6877565

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