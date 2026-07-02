به گزارش خبرنگار مهر، در راستای سیاست‌های ابلاغی جهت پیگیری طرح‌های اولویت‌دار و تکمیل زنجیره ارزش در بخش دامپروری، حبیب‌الله نامداری، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان به همراه قباد دهقانی، رئیس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و اردلان دهستانی، کارشناس امور دام مدیریت، روز پنج شنبه از روند احداث و پیشرفت عملیات عمرانی واحد پرواربندی ۸۰۰ رأسی بره در روستای چنارخیری (حوزه مرکز جهاد کشاورزی دیناروند) بازدید کردند.

حمایت از بخش خصوصی؛ محرک اصلی توسعه بخش کشاورزی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان در این بازدید تخصصی و پس از ارزیابی استانداردهای فنی و زیرساختی پروژه، با اشاره به اینکه حمایت از بخش خصوصی محرک اصلی توسعه در بخش کشاورزی است، اظهار داشت: رویکرد راهبردی ما در سازمان جهاد کشاورزی، تسهیل‌گری در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مولد است.

واحدهای پرواربندی مدرن؛ ارکان اصلی تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز

وی افزود: واحدهای پرواربندی مدرن، ارکان اصلی تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز و ضامن پایداری تولید هستند؛ لذا وظیفه داریم با حمایت‌های فنی و قانونی، مسیر را برای ورود این واحدها به چرخه تولید هموار کنیم.

بهره‌وری حداکثری؛ شاخص اصلی ارزیابی طرح‌های نوین

نامداری با تأکید بر اینکه «بهره‌وری حداکثری» شاخص اصلی ارزیابی طرح‌های نوین است، تصریح کرد: تکمیل به‌موقع و استاندارد این واحد تولیدی، فراتر از یک پروژه عمرانی، یک ضرورت اقتصادی برای منطقه است که منجر به تثبیت اشتغال و تأمین پایدار نیاز بازار خواهد شد.

وی اضافه کرد: از این رو به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابلاغ شده است که با پایش مستمر و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، هرگونه چالش احتمالی در فرآیند بهره‌برداری را در اسرع وقت شناسایی و مرتفع نماید تا این واحد هرچه سریع‌تر به ظرفیت کامل عملیاتی دست یابد.

تکمیل نهایی و تجهیز واحد با نظارت مستقیم مدیریت جهاد کشاورزی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: در این بازدید، تیم کارشناسی ضمن احصاء نکات فنی، مقرر کرد عملیات تکمیل نهایی و تجهیز واحد با نظارت مستقیم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد و منطبق بر دستورالعمل‌های فنی و بهداشتی با سرعت بیشتری دنبال شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شاهد ورود این مجموعه به چرخه تولید استان باشیم.