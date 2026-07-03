آیت الله لائینی: تبعیت از ولایت حفظ و تداوم راه شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت سالگرد شهادت شهید مدافع وطن محمدطاهر قربان‌زاده که در روستای زاهدکلای فریدونکنار برگزار شد، با تسلیت ایام محرم، شهادت امام شهید و جمعی از فرماندهان و شهدای انقلاب اسلامی و همچنین سالگرد شهادت این شهید، از حضور پرشور مردم در مراسم‌های بزرگداشت شهدا و حمایت از نظام اسلامی قدردانی کرد.

وی با تقدیر از خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، نیروهای مسلح، روحانیون، فرهنگیان، دانشگاهیان، کشاورزان، کسبه و اقشار مختلف مردم، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف و برگزاری مراسم‌های بزرگداشت شهدا، نشانه وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و نظام جمهوری اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تجلیل از خانواده شهید محمدطاهر قربان‌زاده، به ویژه پدر، مادر، همسر و فرزند این شهید، افزود: شهادت اگرچه برای خانواده‌ها مصیبتی بزرگ است اما افتخار و عزتی الهی نیز محسوب می‌شود و باید این مقام را به خانواده‌های شهدا هم تسلیت گفت و هم تبریک.

خداوند هم به شهید پاداش می‌دهد و هم از راه او صیانت می‌کند

آیت‌الله محمدی لائینی با استناد به آیات قرآن کریم گفت: خداوند درباره شهدا دو وعده بزرگ داده است؛ نخست آنکه خود شهید را مورد لطف و عنایت قرار می‌دهد، جایگاه او را در نزد پروردگار والا می‌کند، به او روزی می‌بخشد و در نعمت‌های الهی متنعم می‌سازد.

وی ادامه داد: وعده دوم الهی این است که خداوند اجازه نمی‌دهد اعمال، جهاد، ایثار، خون، آرمان‌ها و اهداف شهید از بین برود و ضایع شود. خداوند حافظ راه، خون و مجاهدت شهداست و آثار آنان را حفظ می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران تصریح کرد: اگرچه رساندن شهید به مقام قرب الهی در اختیار ما نیست، اما وظیفه داریم با صلوات، دعا و طلب رفعت درجات برای آنان، یادشان را زنده نگه داریم و مهم‌تر از آن، اجازه ندهیم خون و آرمان‌های آنان پایمال شود.

وی افزود: جامعه اسلامی باید همواره این پرسش را از خود داشته باشد که چه تصمیم و چه مسیری موجب حفظ خون شهدا می‌شود؛ اینکه در شرایط مختلف کشور چه رویکردی در قبال جنگ، آتش‌بس، مذاکره یا سایر مسائل اتخاذ شود، باید با هدف صیانت از آرمان‌های شهدا باشد.

تشخیص مصالح کشور بر عهده ولی فقیه است

آیت‌الله محمدی لائینی با بیان اینکه تشخیص مصلحت کشور در مسائل کلان بر عهده ولی‌فقیه است، اظهار کرد: ممکن است هر فردی نظر شخصی درباره جنگ، صلح، مذاکره یا سایر مسائل داشته باشد، اما خداوند تکلیف را روشن کرده و همه مردم، مسئولان، دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها موظف به تبعیت از ولی فقیه هستند.

وی ادامه داد: ولی فقیه با در نظر گرفتن شرایط، توانمندی‌ها، مصالح کشور و حفظ دین، تصمیم‌گیری می‌کند تا مجاهدت‌ها و خون شهدا هدر نرود و همه باید از این تصمیم تبعیت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به روند مذاکرات، گفت: رهبر معظم انقلاب چارچوب و شروط مشخصی را برای مذاکرات تعیین کرده‌اند و ملاک عمل نیز همین رهنمودهاست.

آیت‌الله محمدی لائینی تأکید کرد: همه باید از تیم مذاکره‌کننده حمایت کنند، اما این حمایت مشروط به رعایت کامل خطوط و شروط ابلاغی رهبر معظم انقلاب است، زیرا مذاکره با آمریکا نیازمند دقت، هوشیاری و توجه کامل به منافع ملی است.

وی در پایان با قدردانی دوباره از حضور گسترده مردم در اجتماعات شبانه، گفت: حضور مستمر مردم در اجتماعات و مراسم‌های انقلابی، نشان‌دهنده بصیرت، صبر، استقامت و پشتیبانی آنان از انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهداست و امیدواریم همواره در مسیر حفظ این ارزش‌ها ثابت‌قدم باشند.