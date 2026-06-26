به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه ساری با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و همچنین عرض تسلیت به محضر حضرت ولیعصر (عج) به مناسبت شهادت جد بزرگوارشان و نیز شهادت نائب ایشان، اظهار کرد: امیدواریم همه عزاداران در زمره کسانی قرار گیرند که شعائر حسینی را زنده نگه میدارند و عزاداریهای آنان مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.
وی با استناد به فرمایشات امام حسین (ع) درباره جایگاه رضایت الهی، افزود: کسی که خداوند را با دنیا و خواستههای دیگران معامله کند، در حقیقت بزرگترین سرمایه خود را از دست داده است و هر کس برای جلب رضایت مردم، رضایت خدا را نادیده بگیرد، سرانجام از لطف الهی محروم خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به سخن امام حسین (ع) پس از شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع) گفت: آن حضرت فرمودند مسلم وظیفه خود را انجام داد و اکنون نوبت ماست که به تکلیف خود عمل کنیم؛ امروز نیز درباره سیدالشهدا (ع) همین حقیقت صادق است و وظیفه ما ادامه دادن راه آن حضرت است.
زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و پاسداری از دین، تکلیف همگانی است
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه نخستین وظیفه جامعه اسلامی زنده نگه داشتن نهضت عاشوراست، اظهار کرد: نباید اجازه داد چراغی که امام حسین (ع) با خون خود برافروخت خاموش یا فراموش شود و بر همین اساس، مجالس عزاداری، روضهخوانی و بهویژه روضههای سنتی و خانگی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر نقش محرم و صفر در حفظ اسلام، افزود: برگزاری روضههای خانگی تنها به دهه محرم محدود نشود، بلکه خانوادهها در طول سال نیز با برپایی مجالس ذکر اهلبیت (ع)، فضای خانههای خود را با فرهنگ حسینی آشنا کنند؛ چرا که این مجالس موجب استحکام بنیان خانواده و انتقال معارف دینی به نسلهای آینده خواهد شد.
امام جمعه ساری حفظ دین را از دیگر پیامهای قیام عاشورا دانست و تصریح کرد: امام حسین (ع) برای صیانت از اسلام قیام کرد، بنابراین همه ما وظیفه داریم ابتدا دین را بهدرستی بشناسیم، سپس به آن عمل کنیم و در برابر هرگونه بیحرمتی، تحریف یا بیتفاوتی نسبت به ارزشهای دینی احساس مسئولیت داشته باشیم.
وی با ابراز نگرانی از برخی ناهنجاریهای اجتماعی افزود: افراد دیندار و دغدغهمند با مشاهده برخی مظاهر بیاعتنایی به ارزشهای دینی در جامعه، رنج میبرند و لازم است همه اقشار جامعه نسبت به حفظ هویت دینی احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.
تبعیت از ولایت و ایستادگی در برابر استکبار ادامه راه عاشوراست
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به درس عزتخواهی در مکتب عاشورا گفت: امام حسین (ع) هرگز زیر بار ذلت و بیعت با حکومت ظلم نرفت و شعار «هیهات منا الذلة» را برای همیشه در تاریخ ماندگار کرد.
وی افزود: امروز نیز جمهوری اسلامی ایران در برابر زیادهخواهیهای استکبار جهانی، بهویژه آمریکا، همان مسیر عزتطلبانه را دنبال میکند و ملت ایران هرگز تسلیم خواستههای زورگویان نخواهد شد.
آیتالله محمدی لائینی با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه اظهار کرد: یکی از عوامل وقوع حادثه عاشورا، همراهی نکردن مردم با ولیامر زمان خود بود، از اینرو امروز وظیفه همگان، اطاعت از رهبر معظم انقلاب و حفظ وحدت حول محور ولایت است.
وی خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در مراسم عزاداری و تجدید بیعت آنان با رهبر معظم انقلاب، نشاندهنده پایبندی ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی و ادامه مسیر عزت و استقلال کشور است.
مبارزه با رانت و فساد اقتصادی مطالبه جدی مردم از دستگاه قضایی است
نماینده ولیفقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با رانتخواری، ویژهخواری و مفاسد اقتصادی، گفت: مردم انتظار دارند دستگاه قضایی با جریانهای فساد مالی، اقتصادی و سیاسی برخورد جدی داشته باشد و اجازه ندهد بیعدالتی در جامعه گسترش پیدا کند.
ضرورت برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید
وی با اشاره به تشییع و تکریم شهدای اقتدار و رهبر شهید، خواستار حضور گسترده مردم در آیینهای بزرگداشت شهدا شد و گفت: این مراسمها باید از نظر شور و حماسه، یادآور فرهنگ عاشورا و از نظر حضور مردمی، جلوهای از همبستگی ملی باشد.
امام جمعه ساری همچنین از برنامهریزی برای خدمترسانی به زائران و مسافران عبوری از استان خبر داد و افزود: مازندران به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران، باید آمادگی لازم برای پذیرایی و خدمترسانی به مسافران را داشته باشد.
وی در ادامه با گرامیداشت سالگرد سوءقصد نافرجام به رهبر معظم انقلاب، شهادت آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی و نیز هفته قوه قضائیه، از تلاشهای مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی قدردانی کرد.
آیت الله محمدی لائینی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در مازندران اظهار کرد: بخشی از مشکلات و گرههای چند دههای استان با ورود شجاعانه دستگاه قضایی و پیگیری مسئولان قضایی برطرف شده که شایسته تقدیر است.
نماینده ولیفقیه در مازندران افزود: مردم از برخی رانتها، ویژهخواریها و فریبکاریهای اقتصادی ناراضی هستند و انتظار دارند دستگاه قضایی با عوامل این تخلفات برخورد مؤثر و بازدارنده داشته باشد.
وی همچنین مواد مخدر را یکی از نگرانیهای جدی خانوادهها دانست و گفت: با وجود تلاشهای انجام شده، همچنان بسیاری از نوجوانان و جوانان در معرض آسیب ناشی از مواد مخدر قرار دارند و لازم است مبارزه با شبکههای توزیع و فروش این مواد با شدت بیشتری دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات اخیر و تفاهمهای انجامشده پرداخت و با بیان اینکه این مذاکرات دارای نقاط قوت و ضعف است، اظهار کرد: تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران اقدام درستی انجام داد که حاضر نشد در یک قاب تصویری با نمایندگان آمریکا قرار گیرد و حتی برای جلوگیری از این موضوع، آغاز نشست را تا خروج خبرنگاران به تأخیر انداخت؛ چرا که مذاکره برای احقاق حقوق ملت است، نه آشتی با دشمن.
محمدی لائینی افزود: استفاده از عنوان «خلیج فارس» و همچنین بهکارگیری عنوان رسمی «جمهوری اسلامی ایران» در متن تفاهم، از نقاط مثبت این مذاکرات بود و نشان داد طرف مقابل ناگزیر به پذیرش هویت و جایگاه جمهوری اسلامی شده است.
وی ایستادگی تیم مذاکرهکننده بر حمایت از جبهه مقاومت، بهویژه لبنان و حزبالله، و تأکید بر ضرورت خروج رژیم صهیونیستی از خاک لبنان و توقف تجاوزات را از دیگر نکات مثبت مذاکرات برشمرد و گفت: با وجود این، رژیم صهیونیستی بارها آتشبس را نقض کرده و جمهوری اسلامی نیز باید در برابر هرگونه تهدید، پاسخ بازدارنده و عملی ارائه کند تا تهدیدهایش اعتبار خود را حفظ کند.
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