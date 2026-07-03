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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۹

دیدار رئیس مجلس با هیئت عالی‌رتبه کنگره خلق چین

دیدار رئیس مجلس با هیئت عالی‌رتبه کنگره خلق چین

هیئت عالی‌رتبه کنگره خلق چین که برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی‌رتبه کنگره خلق چین که برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه) به ایران سفر کرده است، صبح امروز جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار طرفین ضمن تسلیت مشترک به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، بر اراده دو کشور برای تداوم و تعمیق همکاری‌های دوجانبه، تقویت روابط پارلمانی و رایزنی نزدیک‌تر در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کردند.

کد مطلب 6877908
هادی رضایی

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