  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

برخورد قاطع با برداشت غیرمجاز آب از زاینده‌رود؛ چند خودرو توقیف شد

برخورد قاطع با برداشت غیرمجاز آب از زاینده‌رود؛ چند خودرو توقیف شد

اصفهان- در عملیاتی هماهنگ و شبانه در محدوده پیربکران، نیروهای انتظامی و یگان امداد با متخلفان برداشت غیرمجاز آب از رودخانه برخورد و خودروهای متخلفان را توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان اعلام کرد: در راستای حفاظت از منابع آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی از رودخانه زاینده‌رود، عملیات ویژه گشت انتظامی و یگان امداد در محدوده پیربکران از توابع شهرستان فلاورجان اجرا شد.

در ادامه آمده است: در ساعات بامداد روز دهم تیرماه، طی گشت‌زنی و رصد میدانی، ابتدا یک دستگاه کفکش در حال برداشت غیرمجاز آب توقیف شد. سپس در ادامه عملیات، دو دستگاه تانکر (خاور) و یک دستگاه خودروی مزدا حامل آب غیرمجاز شناسایی و متوقف شدند.

برخورد قاطع با برداشت غیرمجاز آب از زاینده‌رود؛ چند خودرو توقیف شد

در ادامه آمده است: با پیگیری مستمر نیروهای انتظامی و دستور مستقیم دادستان شهرستان فلاورجان، متخلف اصلی بازداشت و به کلانتری ۱۵ پیربکران منتقل شد؛ همچنین تمامی خودروهای متخلف شامل دو دستگاه تانکر و یک دستگاه مزدا به پارکینگ منتقل شدند.

این اقدام قاطع در چارچوب اجرای دقیق قوانین حفاظت از منابع آب و جلوگیری از تخلیه غیرمجاز رودخانه‌ها انجام گرفت.

کد مطلب 6877918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها