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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

اختصاص۸۲۰بلیت قطار برای شهروندان زنجانی در مراسم وداع وتشییع رهبر شهید

اختصاص۸۲۰بلیت قطار برای شهروندان زنجانی در مراسم وداع وتشییع رهبر شهید

زنجان- مدیرعامل راه آهن شمالغرب، از اختصاص ۸۲۰ بلیت برای جابه جایی شرکت کنندگان در مراسم وداع با رهبری و آیین تشییع در شهر مشهد خبر داد.

منوچهر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هماهنگی با استان زنجان اظهار داشت: بیش از ۸۶۰ بلیت برای زائران این استان در روزهای ۱۸ و ۱۹ (رفت و برگشت) پیش بینی شده است.

وی افزود: ۸۲۰ بلیت برای مسیر زنجان-مشهد و مشهد-زنجان تخصیص یافته و بلیت ها توسط استان فهرست بندی و صادر شده است.

مدیرعامل راه آهن شمالغرب تأکید کرد: در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷، اکثریت ظرفیت قطارها منحصراً به زائران حضرت امام رضا(ع) و شرکت کنندگان در مراسم تشییع اختصاص دارد.

صفری همچنین به پیش بینی های لازم برای استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و شهر میانه اشاره کرد و گفت: از مسئولان این مناطق درخواست شده تا فهرست زائران خود را ارائه دهند تا خدمات مشابهی برای آنها نیز فراهم شود.

کد مطلب 6878025

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