اختصاص۸۲۰بلیت قطار برای شهروندان زنجانی در مراسم وداع وتشییع رهبر شهید

منوچهر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هماهنگی با استان زنجان اظهار داشت: بیش از ۸۶۰ بلیت برای زائران این استان در روزهای ۱۸ و ۱۹ (رفت و برگشت) پیش بینی شده است.

وی افزود: ۸۲۰ بلیت برای مسیر زنجان-مشهد و مشهد-زنجان تخصیص یافته و بلیت ها توسط استان فهرست بندی و صادر شده است.

مدیرعامل راه آهن شمالغرب تأکید کرد: در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷، اکثریت ظرفیت قطارها منحصراً به زائران حضرت امام رضا(ع) و شرکت کنندگان در مراسم تشییع اختصاص دارد.

صفری همچنین به پیش بینی های لازم برای استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و شهر میانه اشاره کرد و گفت: از مسئولان این مناطق درخواست شده تا فهرست زائران خود را ارائه دهند تا خدمات مشابهی برای آنها نیز فراهم شود.