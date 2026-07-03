به گزارش خبرنگار مهر، مسعود آخوندزاده پیش از ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای پوشش امدادی و درمانی آیین اقامه نماز و تشییع پیکر رهبر شهید در آستان مقدس مسجد جمکران اظهار کرد: مجموعه دارالشفا با همکاری دستگاه‌های امدادی و درمانی استان، تمهیدات گسترده‌ای را برای ارائه خدمات مناسب به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم پیش‌بینی کرده است.



وی افزود: در همین راستا نشست‌های هماهنگی متعددی با جمعیت هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی قم، معاونت سلامت سپاه استان و بسیج جامعه پزشکی برگزار شده تا ظرفیت‌های موجود به صورت منسجم در خدمت مراسم قرار گیرد.



رئیس دارالشفای آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: افزون بر پایگاه‌های امدادی و بیمارستان‌های فعال در سطح شهر و مسیرهای منتهی به مراسم، در محدوده مسجد مقدس جمکران نیز مراکز تخصصی درمانی برای پاسخگویی به نیازهای احتمالی زائران مستقر شده‌اند.



وی بیان کرد: این مراکز با هدف کاهش زمان ارائه خدمات درمانی و افزایش سرعت رسیدگی به بیماران، آمادگی ارائه طیف متنوعی از خدمات تخصصی از جمله اقدامات جراحی سرپایی، مراقبت‌های ویژه و سایر خدمات مورد نیاز را خواهند داشت.



۱۲ مرکز درمانی برای پوشش کامل مراسم مستقر شده است



آخوندزاده با اشاره به ساختار خدمات درمانی پیش‌بینی شده گفت: برای پوشش مناسب جمعیت حاضر، خدمات امدادی و درمانی در سه سطح طراحی و سازماندهی شده است تا هر بیمار متناسب با شرایط خود خدمات لازم را دریافت کند.



وی افزود: در سطح نخست، خدمات اولیه شامل تزریق سرم، توزیع دارو و اقدامات درمانی اولیه ارائه می‌شود و این مراکز نخستین حلقه پاسخگویی به مراجعان خواهند بود.



رئیس دارالشفای آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: در سطح دوم نیز پزشکان متخصص به همراه تجهیزات لازم برای انجام اقدامات درمانی و جراحی‌های اولیه مستقر هستند تا در بسیاری از موارد بدون نیاز به انتقال بیمار، خدمات مورد نیاز در همان محل ارائه شود.



وی تصریح کرد: در صورت نیاز به خدمات تخصصی‌تر، بیماران به مراکز درمانی و بیمارستان‌های داخل شهر قم که به عنوان سطح سوم خدمات تعریف شده‌اند، منتقل خواهند شد.



خدمات درمانی به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد



آخوندزاده با بیان اینکه در مجموع ۱۲ مرکز درمانی در محدوده مسجد مقدس جمکران پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: این مراکز شامل شش مرکز درمانی سطح یک و شش مرکز درمانی سطح دو هستند که با جانمایی مناسب، تمامی محدوده برگزاری مراسم را تحت پوشش قرار می‌دهند.



وی افزود: محل استقرار این مراکز به گونه‌ای انتخاب شده است که بانوان و آقایان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند در صورت نیاز به خدمات درمانی دسترسی داشته باشند و از امکانات پیش‌بینی شده بهره‌مند شوند.



رئیس دارالشفای آستان مقدس مسجد جمکران درباره زمان فعالیت این مراکز گفت: ارائه خدمات امدادی و درمانی از ظهر روز دوشنبه آغاز شده و تا صبح روز چهارشنبه به صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت.



وی خاطرنشان کرد: برخی مراکز از جمله دارالشفای آستان مقدس مسجد جمکران نیز با توجه به استمرار حضور زائران، تا پایان هفته به صورت ۲۴ ساعته فعال خواهند بود تا خدمات درمانی مورد نیاز مراجعان بدون وقفه ارائه شود.