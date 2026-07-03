 ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق در استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر خدری پیش از خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت دوازدهم تیرماه، سالروز صدور فرمان تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: مقابله با قاچاق، صیانت از تولید ملی، اشتغال و تجارت قانونی را به دنبال دارد و بر همین اساس تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظامی، انتظامی و قضایی استان با محوریت استانداری برای اجرای این فرمان هماهنگ هستند.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر مقابله با قاچاق افزود: باید شرایط به گونه‌ای باشد که ارتکاب قاچاق برای سودجویان پرهزینه و فاقد صرفه اقتصادی شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر با بیان اینکه بیش از ۲ هزار شناور تجاری ساماندهی شده در استان فعالیت می‌کنند، گفت: در اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی، وضعیت حدود ۴۰۰ شناور فاقد ساماندهی نیز تعیین تکلیف شده و بر اساس دستورالعمل ابلاغی، فعالیت قانونی این شناورها از ابتدای مردادماه آغاز خواهد شد.

کشف بزرگ قاچاق

خدری ادامه داد: در نخستین سال اجرای این قانون، بیش از ۴۱۵ هزار تن کالا از طریق گمرکات استان وارد، تخلیه و ترخیص شد که درآمدهای حاصل از آن صرف توسعه زیرساخت‌های بندری و ایجاد اشتغال خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوران جنگ ۴۰ روزه تحمیلی بیان کرد: در این مدت بیش از ۲۰۱ هزار تن کالای تجاری از طریق استان وارد و ترخیص شد که ۸۳ هزار تن آن کالای اساسی و ۶۷ هزار تن آن برنج بود و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی داشت.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر در پایان از کشف ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق در سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین یک محموله بزرگ سوخت قاچاق توسط سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و کشف شده است که جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد.