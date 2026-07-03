علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات جستوجو با حضور نیروهای امدادی و تیمهای غواصی طی سه روز گذشته ادامه داشت و سرانجام پیکر فرد غرقشده کشف و تحویل مراجع ذیربط شد.
وی افزود: امروز همچنین دو حادثه غرقشدگی دیگر نیز در ایلام رخ داد در یکی از این حوادث یک جوان ۲۸ ساله در سد چمگردلان غرق شد و در حادثهای دیگر یک نوجوان ۱۷ ساله در منطقه ویژدرون دچار غرقشدگی شد که تیمهای غواصی برای انجام عملیات جستوجو به محل اعزام شدند.
مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان ایلام از شهروندان خواست با توجه به خطرات شنا در سدها رودخانهها و مناطق آبی فاقد ایمنی از ورود به این مناطق خودداری کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.
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