به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پس از گزارش ماموران انتظامی مبنی بر کشف جسد یک زن جوان و مجهول‌الهویه در جاده گنجنامه، پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات اولیه آغاز شد که در نهایت با مراجعه خانواده متوفی، هویت او شناسایی شد.

وی در خصوص علت فوت این شهروند افزود: مطابق با بررسی‌های اولیه پزشکی قانونی، هیچ‌گونه آثار ضرب و جرحی بر روی بدن متوفی مشاهده نشده است.

دادستان همدان خاطرنشان کرد: علت دقیق و تامه فوت، پس از تکمیل آزمایشات تخصصی پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.

نجفی در پایان تأکید کرد: تحقیقات قضایی برای روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه همچنان ادامه دارد.