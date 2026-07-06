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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

شناسایی هویت جسد کشف‌شده در مسیر گنجنامه همدان

شناسایی هویت جسد کشف‌شده در مسیر گنجنامه همدان

همدان-در پی کشف جسد یک زن جوان در محور گردشگری گنجنامه همدان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از شناسایی هویت وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پس از گزارش ماموران انتظامی مبنی بر کشف جسد یک زن جوان و مجهول‌الهویه در جاده گنجنامه، پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات اولیه آغاز شد که در نهایت با مراجعه خانواده متوفی، هویت او شناسایی شد.

وی در خصوص علت فوت این شهروند افزود: مطابق با بررسی‌های اولیه پزشکی قانونی، هیچ‌گونه آثار ضرب و جرحی بر روی بدن متوفی مشاهده نشده است.

دادستان همدان خاطرنشان کرد: علت دقیق و تامه فوت، پس از تکمیل آزمایشات تخصصی پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.

نجفی در پایان تأکید کرد: تحقیقات قضایی برای روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6880853

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