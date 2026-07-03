به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در خصوص تعطیلی مراکز ستادی و مدیریت های استانی حوزه در ایام تشییع قائد اعظم امت و امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»



با عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) و ملت شریف ایران به مناسبت شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، امام شهید حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای (اعلی الله مقامه الشریف) و با عنایت به اطلاعیه رسمی هیئت محترم دولت مبنی بر اعلام تعطیلی جهت برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر ایشان، برنامه تعطیلی مراکز ستادی و مدیریت های استانی حوزه‌های علمیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:



۱. مدیریت حوزه علمیه استان تهران:



به منظور مشارکت حداکثری پرسنل و کادر اداری در مراسم تشییع و همچنین ضرورت بسیج امکانات ستادی جهت ارائه خدمت شایسته به زائران و عزاداران، کلیه بخش‌های مدیریت حوزه علمیه استان تهران از روز شنبه ۱۳ تیرماه تا پایان روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل می‌باشند.



۲. مدیریت حوزه‌های علمیه مراکز استان‌ها:



جهت فراهم آمدن بستر مناسب برای شرکت پرسنل و کادر اداری در مراسم تشییع پیکر مطهر در شهرهای تهران و قم، کلیه مدیریت‌های مستقر در مراکز استان‌ها از روز دوشنبه ۱۵ تیرماه تا پایان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.



۳. ستاد مرکزی حوزه‌های علمیه (شهر مقدس قم):



با توجه به جایگاه ویژه شهر مقدس قم و حضور خیل عظیم عزاداران، ستاد مرکزی مدیریت حوزه‌های علمیه در قم به منظور ارائه خدمت و پشتیبانی به تمامی مهمانان، زائران و عزاداران داخلی و خارجی که جهت شرکت در این مراسم باشکوه در قم حضور می‌یابند، از روز دوشنبه ۱۵ تیرماه تا پایان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.



مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه