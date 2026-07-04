کسب مدال طلای کشوری توسط ورزشکار پارادوومیدانی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید صالحی، اظهار کرد: مهدی بوگری در مسابقات قهرمانی پارادوومیدانی کشور که به‌عنوان مرحله انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های ناگویا برگزار شد، عنوان قهرمانی و مدال طلای ماده پرتاب نیزه را از آن خود کرد و نخستین مدال طلای پارادوومیدانی استان را در این رقابت‌ها به ارمغان آورد.

وی افزود: بوگری با غلبه بر رقبای خود، توانمندی و شایستگی بالای خود را به نمایش گذاشت و این موفقیت نویدبخش آینده‌ای روشن برای پارادوومیدانی استان است و می‌تواند زمینه‌ساز حضور وی در اردوهای تیم ملی و رقابت‌های بین‌المللی آینده باشد.

سرپرست هیئت پارادوومیدانی چهارمحال و بختیاری، کسب این مدال ارزشمند را حاصل تلاش ورزشکار، مربیان و حمایت خانواده وی دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، شاهد حضور پررنگ‌تر نمایندگان چهارمحال و بختیاری در میادین ملی و بین‌المللی باشیم.