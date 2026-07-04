برخورد با واحدهای آلاینده در مازندران تشدید شد؛ اخطار به ۲۶ واحد

حسین حیدرپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از استمرار برنامه‌های نظارتی این اداره‌کل در سراسر استان خبر داد و اظهار کرد: پایش واحدهای مشمول قوانین زیست‌محیطی با هدف کنترل منابع آلاینده و صیانت از محیط زیست بدون وقفه در حال انجام است.

حیدرپور با بیان اینکه در دوره اخیر ۸۵۳ بازدید و پایش از واحدهای تولیدی، خدماتی و مراکز درمانی انجام شده است، افزود: نتایج این بازدیدها نشان می‌دهد ۴۶ واحد به دلیل رعایت نکردن الزامات قانونی، اخطاریه زیست‌محیطی دریافت کردند و فعالیت یک واحد نیز به علت تداوم تخلفات و ایجاد آلودگی متوقف شد.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری از آلودگی و الزام واحدهای مختلف به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی از اولویت‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران است، تصریح کرد: اجرای دقیق قوانین از سوی فعالان بخش‌های صنعتی و خدماتی، نقش مؤثری در حفظ منابع طبیعی، سلامت شهروندان و تحقق توسعه پایدار دارد.

حیدرپور تأکید کرد: برخورد با تخلفات زیست‌محیطی با جدیت ادامه خواهد داشت و نظارت‌های میدانی به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آلودگی یا تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اداره‌کل حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.