پایش ۲۹۴ واحد تولیدی و خدماتی در مازندران؛ ۱۵ متخلف اخطار گرفتند

حسین حیدرپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم نظارت‌های محیط‌زیستی در مازندران اظهار کرد: کارشناسان حفاظت محیط زیست استان در راستای کنترل میزان آلایندگی و بررسی رعایت الزامات زیست‌محیطی، به‌صورت مستمر واحدهای مختلف را مورد پایش قرار می‌دهند.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۲۹۴ مورد پایش محیط زیستی از واحدهای تولیدی، خدماتی و درمانی در نقاط مختلف استان انجام شد که در نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته، ۱۵ واحد متخلف به دلیل رعایت نکردن الزامات و ضوابط محیط زیستی، اخطاریه دریافت کردند.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران تأکید کرد: نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی با هدف پیشگیری و کاهش آلودگی‌های محیط زیستی ادامه خواهد داشت و با واحدهایی که موجب ایجاد آلودگی یا تخطی از مقررات شوند، مطابق قانون برخورد می‌شود.

حیدرپور رعایت استانداردها و الزامات زیست‌محیطی را از الزامات فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی دانست و گفت: توجه جدی به این ضوابط، علاوه بر کاهش فشار بر منابع طبیعی و اکوسیستم‌های استان، نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار دارد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا آلودگی محیط زیستی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا موارد گزارش‌شده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.