۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

پایش زیست محیطی بیش از ۲۶۹۷ واحد صنعتی،‌تولیدی خدماتی در مرکزی

اراک- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از پایش زیست محیطی بیش از ۲۶۹۷ واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی این استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ امیر انصاری اظهار کرد: به منظور حفاظت، بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری از هر نوع آلودگی که موجب برهم زدن تعادل و حفاظت محیط زیست می شود، اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ضمن شناسایی صنایع آلاینده محیط زیست( آب، خاک و هوا)، متناسب با نوع آلایندگی و مطابق با قوانین و مقررات جاری اقدامات لازم را برای جلوگیری از آسیب و تخریب محیط زیست و حفظ منابع طبیعی انجام می دهد.

وی بیان کرد : در سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۶۹۷ واحد صنعتی و خدماتی مورد پایش و بازدید کارشناسی قرار گرفته اند و همچنین ۶۴۳ فقره اخطاریه رفع آلودگی صادر و تعدادی از واحدها نیز به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات محیط زیست و تداوم آلودگی محیط زیست جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شده اند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: در این پایش ها وضعیت آلایندگی هوا به لحاظ کارکرد صحیح و کامل بودن سیستم های کنترلی بررسی میشود همچنین وضعیت خروجی پساب، فیلتراسیون، سیستم پایش آنلاین، نحوه مدیریت پسماند و خود اظهاری واحدهای صنعتی و تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انصاری گفت: با توجه به عدم رعایت الزامات زیست محیطی از جمله خاموش کردن فیلترها و یا رهاسازی پساب به اراضی مجاور اخطاریه‌های زیست محیطی لازم به آن‌ها داده می‌شود.

کد مطلب 6798810

