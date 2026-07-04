به گزارش خبرنگار مهر، عسگر قنبری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ابلاغی الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: بر اساس برنامه ابلاغی، سطح زیرکشت سیبزمینی در چهارمحالوبختیاری ۵ هزار هکتار تعیین شده است و با توجه به شرایط اقلیمی مناسب استان، این سطح کشت هر سال بهطور کامل محقق میشود و حتی در برخی سالها چند هکتار نیز از برنامه فراتر میرویم.
وی تصریح کرد: استان چهارمحالوبختیاری از نظر تولید سیبزمینی جزء پنج استان برتر کشور است و یکی از قطبهای مهم صادرات این محصول محسوب میشود، سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تن سیبزمینی از استان به کشورهای امارات، عراق، ترکمنستان و ازبکستان صادر میشود که ارزش افزوده قابل توجهی برای کشاورزان و کشور ایجاد میکند.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به زیرساختهای انبارداری گفت: در استان حدود ۳۰ انبار مکانیزه و چند انبار سنتی فعال است، انبارداری صحیح یکی از الزامات مهم تنظیم بازار، صادرات و نگهداری سیبزمینی است و چهارمحالوبختیاری در این حوزه نیز جزء استانهای برتر کشور است.
قنبری با اشاره به توسعه ارقام بذری بیان داشت: در سالهای اخیر تحقیقات گستردهای روی ارقام میانرس و زودرس انجام شده و ارقامی مانند «کورینا»، «راشیدا»، «بامبا»، «جیلی»، «دوناتا» و «رانومی» که عملکرد بالا و کاربرد صنعتی دارند، در استان توسعه یافتهاند.
وی ادامه داد: عملکرد میانگین سیبزمینی در استان بین ۳۵ تا ۴۵ تن در هکتار است، اما رکوردهای ۷۰، ۸۰ و حتی ۱۰۰ تن نیز بهصورت موردی ثبت شده است.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: سه شرکت تخصصی تولید بذر سیبزمینی در استان فعال هستند و شرایط آبوهوایی و کیفیت بالای آب استان باعث شده بذر تولیدی چهارمحالوبختیاری عاری از ویروس باشد و از این نظر رتبه اول کشور را داریم.
وی افزود: به دلیل همین کیفیت، سال گذشته نشست تخصصی استانهای تولیدکننده سیبزمینی کشور به میزبانی چهارمحالوبختیاری برگزار شد تا تجربیات علمی و فنی استان در اختیار سایر استانها قرار گیرد.
قنبری با اشاره به استانهای مصرفکننده بذر تولیدی یادآور شد: پس از رسیدن بذر به طبقه گواهیشده، استانهای اصفهان، همدان، کرمانشاه و کهگیلویهوبویراحمد بیشترین مصرفکنندگان بذر تولیدی چهارمحالوبختیاری هستند، البته توزیع بذر بر اساس تقاضای هر استان انجام میشود.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: با توجه به کیفیت بالای ارقام خارجی، سهمیه واردات بذر سیبزمینی برای چهارمحالوبختیاری ابتدا ۸۰ تن تعیین شده بود، اما با پیگیری رئیس سازمان و معاونت بهبود تولیدات گیاهی، این سهمیه به ۱۰۰ تن افزایش یافت. این بذرها از فرانسه و هلند وارد شده و پس از کشت، در طبقات مختلف بذری تکثیر و در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.
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