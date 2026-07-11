از حذف سهمیه مستقیم تا نبرد برای بقا/ مأموریت سخت قهرمان لیگ در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعهکشی مرحله انتخابی سومین دوره لیگ قهرمانان زنان آسیا (فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶) برگزار شد و خاتون بم قهرمان فوتبال زنان ایران رقبای خود را برای رسیدن به مرحله گروهی شناخت. نماینده ایران که فصل گذشته به صورت مستقیم در مرحله گروهی حضور داشت این بار به دلیل تغییر در سهمیهبندی مسابقات باید از مرحله انتخابی کار خود را آغاز کند. مرحلهای که تنها تیمهای صدرنشین ۶ گروه جواز حضور در دور گروهی را به دست خواهند آورد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای سومین دوره این رقابتها نیز همان فرمت ۱۲ تیمی مرحله گروهی را حفظ کرده است. ۶ تیم به صورت مستقیم راهی این مرحله شدهاند و ۶ سهمیه دیگر از طریق رقابتهای انتخابی مشخص خواهد شد. رقابتهایی که با حضور ۲۴ تیم در قالب ۶ گروه ۴ تیمی برگزار میشود و رقابت برای کسب تنها یک سهمیه در هر گروه حساسیت این مسابقات را دوچندان کرده است.
بازگشت خاتون به مرحله انتخابی پس از یک فصل
خاتون بم در دوره گذشته به لطف جایگاه ایران در ردهبندی باشگاهی فوتبال زنان آسیا بدون حضور در مرحله مقدماتی راهی دور گروهی شد و حتی توانست با ارائه نمایشهای قابل قبول نام خود را در بین هشت تیم برتر قاره مطرح کند. اما قهرمانی نماینده کرهشمالی در فصل گذشته معادلات سهمیهبندی را تغییر داد و باعث شد سهمیه مستقیم ایران از بین برود.
به همین دلیل تنها نماینده ایران در رقابتهای جام باشگاههای فوتبال زنان آسیا باید بار دیگر همان مسیری را طی کنند که در نخستین دوره لیگ قهرمانان زنان آسیا تجربه کرده بودند. مسیری که عبور از آن نیازمند عملکردی بدون اشتباه است زیرا در پایان مسابقات تنها تیم نخست هر گروه صعود خواهد کرد و هیچ فرصتی برای جبران لغزشها وجود ندارد.
امتیازی که به کمک خاتون آمد
در مراسم قرعهکشی که در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور برگزار شد خاتون بم در سید نخست قرار گرفت. جایگاهی که نشاندهنده اعتبار و نتایج قابل قبول این تیم در سالهای اخیر در رقابتهای آسیایی است.
در کنار خاتون بم تیمهای بنات امارات، هانگ یوان چینتایپه، کایا ایلویلو فیلیپین و بنگال شرقی هند در سید اول حضور داشتند و همین موضوع باعث شد نماینده ایران از رویارویی با تعدادی از مدعیان اصلی در همان مرحله نخست جلوگیری کند. قرار گرفتن در سید نخست اگرچه تضمینی برای صعود نیست اما احتمال برخورد با تیمهای قدرتمند قاره را کاهش داد و مسیر را تا حدی هموارتر کرد.
گروه پنجم و جدال با ۳ رقیب غرب آسیایی
بر اساس قرعه انجام شده خاتون بم در گروه پنجم رقابتها قرار گرفت. گروهی که زسکا تاجیکستان، النصر عربستان و اتحاد اردن نیز در آن حضور دارند. میزبانی مسابقات این گروه بر عهده زسکا تاجیکستان خواهد بود و تمامی دیدارها در شهر دوشنبه برگزار میشود. این موضوع میتواند برای نماینده میزبان یک امتیاز نسبی محسوب شود اما در سوی دیگر خاتون نیز تجربه بازی در شرایط مشابه و مسابقات متمرکز را در سالهای گذشته داشته است.
حضور سه تیم از منطقه غرب آسیا در کنار نماینده ایران باعث شده شناخت نسبی تیمها از یکدیگر بیشتر باشد و همین مسئله میتواند رقابتهای این گروه را از نظر تاکتیکی جذابتر کند.
النصر مهمترین مانع در مسیر صدرنشینی
بدون تردید حساسترین مسابقه خاتون در مرحله انتخابی برابر النصر عربستان خواهد بود. فوتبال زنان عربستان در سالهای اخیر با سرمایهگذاری گسترده و توسعه ساختار باشگاهی رشد قابل توجهی داشته و النصر نیز یکی از مهمترین نمایندگان این پروژه محسوب میشود.
با این حال خاتون در سالهای اخیر نشان داده که از تجربه بینالمللی بیشتری نسبت به بسیاری از تیمهای غرب آسیا برخوردار است و همین تجربه میتواند در مسابقات حساس تعیینکننده باشد.
البته نباید از زسکا تاجیکستان نیز غافل شد. تیمی که علاوه بر بهرهمندی از امتیاز میزبانی تلاش خواهد کرد از حمایت هواداران خود برای رسیدن به صدر جدول استفاده کند. اتحاد اردن نیز اگرچه روی کاغذ نسبت به برخی رقبا کمتر مورد توجه قرار گرفته ولی فوتبال زنان اردن سابقه حضور مستمر در رقابتهای آسیایی را دارد و نباید این تیم را دستکم گرفت.
دغدغههای خارج از زمین بزرگترین نگرانی خاتون
در شرایطی که کمتر از ۲ ماه تا آغاز مسابقات باقی مانده مهمترین نگرانی هواداران خاتون نه مسائل فنی بلکه وضعیت مدیریتی باشگاه است. در هفتههای اخیر اخبار مختلفی درباره وضعیت مالکیت باشگاه منتشر شده و هنوز تکلیف نهایی ساختار مدیریتی این تیم مشخص نیست. از سوی دیگر گمانهزنیهایی درباره احتمال جدایی مرضیه جعفری سرمربی موفق سالهای اخیر خاتون نیز مطرح شده که میتواند برنامههای فنی تیم را تحت تأثیر قرار دهد.
این اتفاقات در حالی رخ میدهد که تیمهای رقیب از مدتها قبل برنامه آمادهسازی خود را آغاز کردهاند و هرگونه تأخیر در تعیین تکلیف وضعیت باشگاه میتواند روی کیفیت عملکرد نماینده ایران اثرگذار باشد.
مأموریت دوباره برای افتخارآفرینی
مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا از ۲۶ مرداد تا اول شهریور برگزار خواهد شد و خاتون بم با وجود تمام چالشهای مدیریتی همچنان یکی از شانسهای اصلی صعود از گروه پنجم محسوب میشود. تجربه حضور در مراحل بالای رقابتهای آسیایی، سابقه قهرمانیهای متوالی در فوتبال زنان ایران و شناخت بازیکنان خاتون از فضای مسابقات بینالمللی عواملی هستند که میتوانند این تیم را به عبور از مرحله انتخابی نزدیک کنند.
اکنون همه نگاهها به دوشنبه و دیدارهای گروه پنجم دوخته شده است. جایی که نماینده فوتبال زنان ایران باید ثابت کند موفقیتهای سالهای اخیر اتفاقی نبوده و میتواند بار دیگر نام خود را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا ثبت کند.
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