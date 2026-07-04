به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی روشنی ظهر شنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با مدیریت تعاون روستایی گلستان اظهار کرد: توسعه کشاورزی دانشبنیان نیازمند ارتباط مستمر میان مراکز تحقیقاتی و بهرهبرداران است و این تفاهمنامه با همین رویکرد منعقد شده است.
وی افزود: ظرفیت گسترده تعاونیهای کشاورزی میتواند مسیر انتقال دانش، فناوری و یافتههای پژوهشی به عرصه تولید را کوتاهتر و مؤثرتر کند.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: با اجرای این تفاهمنامه، نیازهای واقعی کشاورزان سریعتر به بخش تحقیقات منتقل میشود و در مقابل، نتایج پژوهشها نیز با سرعت بیشتری در مزارع و واحدهای تولیدی به کار گرفته خواهد شد.
روشنی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهای مشترک تحقیقاتی، ایجاد مزارع الگویی، برگزاری دورههای آموزشی و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان از مهمترین محورهای این همکاری مشترک خواهد بود.
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