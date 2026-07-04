سامانه ۱۳۷ پل ارتباطی شهروندان در مراسم تشییع‌ رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا جلالی فراهانی رئیس سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی شهرداری تهران با تأکید بر بسیج تمامی توان عملیاتی این سامانه، نحوه دسترسی به خدمات را برای شرکتکنندگان در مراسم تشییع به شرح زیر اعلام کرد و گفت: شهروندان میتوانند با شمارهگیری ۱۳۷، از طریق کلیدهای داخلی خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند.
وی افزود: کلید ۱ به دریافت راهنماییهای عمومی، کلید ۲ به اطلاع از وضعیت حملونقل عمومی و مسیرهای جایگزین، کلید ۳ به امور مرتبط با مدیریت شهری، کلید ۴ به ثبت شکایات و انتقادات درباره نحوه برگزاری مراسم و کلید ۵ به ثبت تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی و دستاندرکاران اختصاص دارد.
رئیس سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: این سامانه در طول ایام مراسم بهصورت ۲۴ ساعته و در سه شیفت کاری فعال است و تمامی درخواستها و تماسهای مردمی با دقت و سرعت پیگیری خواهد شد.
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