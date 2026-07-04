شرکت ۲۸ هزار لرستانی در مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی صبح امروز شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت وداع با آقای شهید ایران، اظهار داشت: بیش از ۲۸ هزار نفر از مردم استان لرستان به‌صورت سازمان‌یافته و یا در قالب گروه‌های مردمی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی از آغاز صبح امروز در مصلای تهران حاضر شدند.

وی با اشاره به‌ویژه برنامه‌های سوگواری آقای شهید ایران در لرستان، گفت: راهپیمایی دلدادگان قائد شهید امت در خرم‌آباد هم‌زمان با مراسم تشییع پیکر آن امام شهید فرصتی برای ابراز ارادت مردم استان است باید با هم‌افزایی نیروهای مردمی و همه دستگاه‌های اجرایی صورت پذیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان، تصریح کرد: برنامه‌های سوگواری استان در ایام پیشرو باید در راستای حفظ و تقویت وحدت و اقتدار ملی اجرا شود و بروز جلوه‌های بومی همچون «گل‌مالی» و «چمری خوانی» باعث ماندگاری این برنامه‌ها و اثربخشی بیشتر خواهد شد.

پورعلی در ادامه، گفت: شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی روایت تازه‌ای از قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی به جهان ارائه کرد و ایستادگی تاریخی در برابر دو ارتش بزرگ عصر حاضر بیانگر اقتداری است که تحت زعامت امام شهید ایجاد شد و با تدابیر مقام معظم رهبری استمرار خواهد یافت.