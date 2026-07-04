تشییع نمادین پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در نیجریه+ تصاویر 

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم مسلمان نیجریه در شهر زاریا و اطراف آن مراسم تشییع نمادینی را برای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای برگزار کردند.

در این مراسم هزاران نفر از اهالی مسلمان و شیعه این شهر و مناطق اطراف شرکت داشتند.

در ایران نیز مراسم وداع با آقای شهید ایران، امام سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، از ساعاتی پیش با حضور خیل عاشقانِ آن روحِ سفرکرده در مصلای امام خمینی تهران در حال برگزاری است.مراسم وداع شنبه و یک شنبه در مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود و روز دوشنبه مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با حضور میلیونی مردم ایران در تهران انجام خواهد شد.

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب روز سه شنبه برای تشییع به قم انتقال داده می شود و مراسم تشییع باشکوهی نیز روز چهارشنبه در شهر مقدس کربلا انجام می شود. تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران نهایتا در روز پنج شنبه در حرم مطهر امام رضا (ع) انجام خواهد شد.