به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد برسلانی پیش شنبه در نشست کارکنان اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، با اشاره به شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: امروز دشمن بیش از هر زمان دیگری با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و عملیات روانی، تلاش می‌کند وحدت و همدلی ملت ایران را تضعیف کند و سرمایه اجتماعی نظام را هدف قرار دهد.

وی با بیان اینکه شناخت شیوه‌ها و اهداف دشمن از ضرورت‌های امروز جامعه است، افزود: هر اندازه آگاهی و بصیرت مردم افزایش یابد، زمینه برای ناکامی توطئه‌ها و خنثی شدن جنگ روایت‌ها نیز فراهم‌تر خواهد شد.

برسلانی حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف را نمادی از پایبندی آنان به ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: این حضور، پیام روشنی به بدخواهان کشور مخابره کرده و نشان داده است که ملت ایران در مقاطع حساس، با حفظ همبستگی از آرمان‌های خود دفاع می‌کند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با تأکید بر ضرورت عمل به رهنمودهای رهبر انقلاب، تصریح کرد: در مسائل مهم کشور، حرکت در چارچوب ولایت و تبعیت از سیاست‌های کلان، عامل حفظ انسجام داخلی و خنثی شدن نقشه‌های دشمن خواهد بود.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان‌های معاند برای القای انزوای جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان، خاطرنشان کرد: برخلاف این فضاسازی‌ها، تحولات اخیر نشان داد که این پروژه با شکست روبه‌رو شده و دشمن نتوانسته به اهداف خود دست یابد.

برسلانی در پایان، انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان را از وظایف مهم مجموعه‌های فرهنگی برشمرد و گفت: تبیین واقعیت‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، زمینه افزایش آگاهی عمومی و تقویت روحیه مقاومت در جامعه را فراهم می‌کند.