جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۱۶ شهید به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

این وزارتخانه اشاره کرد که از میان این شهدا، ۶ نفر شهید جدید، یک نفر بر اثر شدت جراحات به شهادت رسیده و پیکر ۹ شهید نیز از زیر آوار خارج شده است. همچنین در همین مدت ۱۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه تاکید کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی تاکنون به دلیل شرایط میدانی قادر به دسترسی به آنان نیستند.

طبق این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدا به ۱۰۶۶ نفر، تعداد زخمی‌ها به ۳۴۴۵ نفر و موارد خارج کردن پیکر شهدا به ۷۹۷ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که آمار کلی شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۹۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۵۵۳ نفر افزایش یافته است.