حملات اسرائیل به غزه ۴۸ شهید و مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند در حملات رژیم اسرائیل به مناطق مختلف این باریکه از بامداد دوشنبه تاکنون، دست‌کم ۸ نفر از جمله دو کودک شهید و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند.

این تحول پس از آن رخ می دهد که وزارت بهداشت فلسطین در غزه دوشنبه شب آمار کلی شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون را منتشر کرد.

این وزارتخانه خبر داد که از زمان اجرای توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، شمار شهدای فلسطینی به ۱۰۴۵ نفر و شمار مجروحان به ۳۳۸۰ نفر رسیده و تاکنون ۷۸۶ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه همچنین اعلام کرد که آمار کلی قربانیان از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به ۷۳ هزار و ۵۸ شهید و ۱۷۳ هزار و ۴۸۸ زخمی رسیده است.

این وزارتخانه در گزارش آماری روزانه خود تاکید کردکه همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط میدانی، تاکنون قادر به دسترسی به آنان نشده‌اند.