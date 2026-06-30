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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه این باریکه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۳ هزار و ۶۶ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸ نفر شهید و ۲۶ نفر زخمی شدند.

از زمان برقراری آتش بس در غزه در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۱۰۵۳ نفر شهید و ۳۴۰۶ نفر مجروح شدند. براساس آمار مذکور از تاریخ ۱۱ اکتبر، ۷۸۶ نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ علیه این باریکه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۳ هزار و ۶۶ نفر رسید.

این وزارتخانه اشاره کرد که شمار مجروحان نیز به ۱۷۳ هزار و ۵۱۴ نفر رسیده است.

همچنان شماری از قربانیان در زیر آوار و در جاده‌ها مانده‌اند و امکان دسترسی کادر درمان یا دفاع مدنی به آن‌ها وجود ندارد.

کد مطلب 6875330

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