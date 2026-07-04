پایان ماراتن بانوان رکابزن کشور در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی بانوان کشور در حالی در تبریز به پایان رسید که در آن اگرچه رکابزنان میزبان در بخش سرعت فرمانروایی کردند، اما سکوی نخست استقامت به نماینده همدان رسید.
این دوره از رقابتها که در ۲ روز گذشته با حضور مدعیان قهرمانی از سراسر کشور و با میزبانی تبریز در مجموعه ورزشی یادگار امام برگزار شد، شاهد نمایش توانمندیهای بانوان رکابزن در دو بخش سرعت و استقامت جاده بود.
در حالی که رقابتهای تایمتریل و سرعت، با درخشش ورزشکاران آذربایجانشرقی همراه بود و سهمیه اکثر سکوهای قهرمانی این بخش به رکابزنان میزبان رسید، در ماده استقامت جاده که در رده بزرگسالان برگزار شد، موازنه قدرت تغییر کرد.
در این ماده «پانتهآ قلیپور» از همدان با آمادگی بالا توانست بر سکوی نخست ایستاده و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. پس از او «مائده نظری» از البرز مدال نقره را بر گردن آویخت و «ریحانه خاتونی» از آذربایجانشرقی به نشان برنز بسنده کرد.
پیش از این و در بخش تایمتریل انفرادی، رکابزنان آذربایجانشرقی با ثبت رکوردهای قابلتوجه، اقتدار خود را به رخ رقبا کشیده بودند. در رده بزرگسالان، ریحانه خاتونی با ثبت زمان ۳۰:۳۳:۳۸۴ بر سکوی نخست ایستاد.
همچنین در رده سنی جوانان، زهرا زارعوحید با زمان ۲۱:۲۵:۹۲۵ مدال طلا و ناروین زینالی با ثبت زمان ۲۱:۵۲:۷۸۳ مدال نقره این رقابتها را برای استان میزبان به ارمغان آوردند.
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