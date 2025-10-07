به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول مسابقات لیگ برتر جاده بزرگسالان و جوانان (آقایان) با حضور پرقدرت سه تیم پرافتخار استان آذربایجان شرقی تیم پتروشیمی تبریز (رده سنی جوانان)، تیم دانشگاه آزاد تبریز (دو رده سنی جوانان و بزرگسالان) و تیم دوچرخه سواری استان آذربایجان شرقی (رده سنی جوانان) برگزار شد و بار دیگر قهرمانان دوچرخه‌سواری این خطه درخشیدند.

درخشش فوق‌العاده و فراتر از انتظار آرش میرباقری رکابزن پرافتخار آسیایی که با قدرت و سرعت بی‌نظیر خود در هر دو رده سنی جوانان برای تیم پتروشیمی تبریز و رده سنی بزرگسالان برای تیم دانشگاه آزاد تبریز رکاب زد از نکات برجسته این رقابت‌ها بود.

روز اول – ماده تایم تریل:

آرش میرباقری در رده بزرگسالان از تیم دانشگاه آزاد تبریز با رکابزنی انفجاری و نمایشی چشمگیر مدال طلای این ماده را به خانه برد. در رده جوانان هم طلایی شدن آرش برای پتروشیمی تبریز نشان از تسلط و آمادگی بی‌نظیر این قهرمان داشت. رقابت تنگاتنگ امیر علیزاده و مبین مسلم‌پور از دانشگاه آزاد هم بر جذابیت این ماده افزود علیزاده مدال نقره و مسلم‌پور مدال برنز را به دست آوردند.

روز دوم – ماده استقامت جاده:

در این ماده نفسگیر و طولانی بار دیگر آرش میرباقری با قدرت و استقامت مثال‌زدنی طلای رده بزرگسالان را به گردن آویخت. مهدی آقا کاشی، هم‌تیمی آرش در دانشگاه آزاد تبریز مدال نقره را گرفت. در بخش جوانان، پتروشیمی تبریز با آرش میرباقری و آرتین صدیقی که به ترتیب به مدال‌های طلا و نقره دست یافتند، غوغا به پا کردند و مبین مسلم‌پور از دانشگاه آزاد هم با مدال برنز سهم استان را در بین جوانان کامل کرد.

شایان ذکر است که آرش میرباقری با درخشش تمام در دو ماده شایسته پوشیدن پیراهن طلایی مسابقات شد و مهدی آقا کاشی نیز با کسب امتیازات بالا پیراهن امتیازی را از آن خود کرد.

در پایان دو روز مسابقه در نتیجه مجموع تیمی در رده سنی بزرگسالان تیم دانشگاه آزاد تبریز در جایگاه نخست قرار گرفت و در رده سنی جوانان تیم پتروشیمی تبریز موفق به کسب جایگاه نخست شد.

تیم دانشگاه آزاد تبریز با مدیریت حبیب محمدپور، سرمربیگری بهزاد کرم‌زاده و مربیگری حسن مافی و تیم پتروشیمی تبریز با سرپرستی مرتضی جعفری حامد، سرمربیگری علیرضا فرید و حسین جهانبانیان و حضور آقای مسعود خرم‌منش به عنوان مکانسین نشان دادند که آذربایجان شرقی یکی از قطب‌های اصلی دوچرخه‌سواری کشور است.