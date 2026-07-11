به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی پرس سینه باشگاه‌های آذربایجان شرقی و انتخابی رقابت‌های کشوری با حضور ۱۶۰ ورزشکار در سالن ورزشی وحدت و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و ورزشکاران برای کسب عناوین برتر و راهیابی به مسابقات قهرمانی کشور به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت‌ها، در رده نوجوانان تیم حبیب تبریز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و تیم‌های اسکو (الف) و اسکو (ب) به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده جوانان نیز تیم اسکو (الف) بر سکوی نخست ایستاد، تیم حبیب تبریز دوم شد و تیم پارس تبریز مقام سوم را کسب کرد.

در رقابت‌های رده بزرگسالان نیز تیم اسکو (الف) با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی را به دست آورد، تیم شبستر نایب‌قهرمان شد و تیم حبیب تبریز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش اورال (قهرمان قهرمانان) نیز امیرمهدی فرشیان در رده نوجوانان، پویا اژدری در رده جوانان و بارزان ممندی در رده بزرگسالان عنوان قهرمانی را کسب کردند.

گفتنی است، آیین اختتامیه این مسابقات با حضور آقایی فرماندار شهرستان اسکو، جاویدان معاون امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، محمدی رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان، عبدی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسکو، گنجی‌نژاد رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان، رحیم‌زاده شهردار اسکو، فیروزیان شهردار سهند، سرهنگ صیدی فرمانده حوزه بسیج بدر اسکو، عبدل‌زاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسکو و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد و طی آن از تیم‌ها و نفرات برتر با اهدای کاپ، مدال و احکام قهرمانی تجلیل به عمل آمد.