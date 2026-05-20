به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان منطقه سه، با هدف گرامیداشت یاد و خاطره نونهالان معصوم مدرسه میناب و شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان، به میزبانی شهر سنندج برگزار شد.

در این رقابت‌ها تیم‌هایی از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان حضور داشتند و رکابزنان نوجوان در مواد مختلف به رقابت پرداختند.

در جریان این مسابقات، امیرحسین میرزایی و علیرضا عصرزاده، دوچرخه‌سواران منتخب شهرستان آذرشهر که در ترکیب تیم آذربایجان شرقی حضور داشتند، موفق شدند بر روی سکوهای قهرمانی قرار گیرند.

امیرحسین میرزایی در ماده نیمه‌استقامت مقام سوم را کسب کرد و در ماده کراس کانتری نیز با عملکردی درخشان به مدال طلا دست یافت.

همچنین علیرضا عصرزاده، دیگر رکابزن آذربایجان شرقی از شهرستان آذرشهر، در ماده کراس کانتری موفق به کسب مقام دوم و مدال نقره این رقابت‌ها شد.

این نتایج موجب درخشش نمایندگان آذربایجان شرقی و شهرستان آذرشهر در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی کشور منطقه سه شد.