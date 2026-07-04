حضور باشکوه در آیین وداع با رهبر شهید نشانه بلوغ مردم است

سردار صادق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر به تبیین جایگاه رفیع رهبر شهید پرداخت و خاطرنشان کرد: حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای تنها یک رهبر نبودند؛ ایشان معمار تمدن نوین اسلامی، وفادارترین شاگرد امام خمینی(ره)، فقیهی جامع و سیاستمداری هوشمند بودند که ۳۷ سال بر آرمان‌های انقلاب استوار ایستادند. ایشان با ترسیم نقشه راه تمدن‌سازی در بیانیه گام دوم، ایران را در اوج تحریم‌ها به قدرت بلامنازع منطقه تبدیل کرده و جبهه مقاومت را از لبنان تا یمن هدایت نمودند و سرانجام در مسیر قدس، به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام در بخش دیگری با استناد به روایتی از امام رضا(ع) پیرامون فضیلت تشییع اولیای الهی، تصریح کرد: امروز خواهیم دید که این تشییع با تمام تشییع‌های تاریخ متفاوت است؛ چرا که این آیین، نمایش قدرت ۱۴۰۰ ساله شیعه است. برخلاف تاریخ مظلومیت‌های اهل‌بیت(ع)، امروز پیکر مطهر نایب امام زمان(عج) بر بلندای مصلای ام‌القرای جهان اسلام نشانده شده و برایش عزاداری می‌کنیم که این خود نمایش اقتدار شیعه، آمادگی برای ظهور و پیوند عمیق ملت با ولایت است.

سردار حسینی با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی افزود: امروز دشمنان با جنگ شناختی، عملیات روانی و ایجاد تفرقه، در پی تضعیف وحدت ملی هستند. لذا بر همگان فرض است که با حضور باشکوه در آیین وداع و تشییع، دنیا را از عزم راسخ ملت آگاه سازند. این حضور، یک رفراندوم برای جمهوری اسلامی و خاری در چشم دشمنان است.

وی در پایان، ضمن دعوت از مردم برای هوشیاری در برابر شایعه‌سازی‌ها، بر لزوم تبعیت از فرامین امام سیدمجتبی خامنه‌ای تأکید کرد و آن را نشانه بلوغ نظام و استمرار مسیر تمدن‌سازی اسلامی دانست.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام تأکید کرد: ما با تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، اعلام می‌داریم که راه ایشان را تا ظهور ادامه خواهیم داد.