  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

اعزام کاروان‌های سرپل‌ذهاب به مراسم تشییع رهبر شهید

اعزام کاروان‌های سرپل‌ذهاب به مراسم تشییع رهبر شهید

کرمانشاه- فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب گفت: مردم این شهرستان با کاروان‌های مردمی و خودروهای شخصی برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید راهی تهران شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی کاکایی از اعزام کاروان‌های مردمی این شهرستان به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب اظهار کرد: صبح امروز مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار سرپل‌ذهاب با حضوری گسترده و در قالب کاروان‌های مردمی و خودروهای شخصی، عازم تهران شدند تا در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت شرکت کنند.

وی این حضور را جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و افزود: مردم سرپل‌ذهاب همگام با ملت ایران، با حضور در این مراسم بار دیگر وفاداری خود را به ارزش‌های انقلاب و شهدا به نمایش می‌گذارند.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب تصریح کرد: حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این آیین، پیام روشنی از همبستگی ملی، اقتدار و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: این حضور باشکوه، بیانگر پیوند عمیق مردم با انقلاب اسلامی، ولایت و آرمان‌های شهدا است و بار دیگر وحدت و انسجام ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

کد مطلب 6879725

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها