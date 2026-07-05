به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی کاکایی از اعزام کاروان‌های مردمی این شهرستان به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب اظهار کرد: صبح امروز مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار سرپل‌ذهاب با حضوری گسترده و در قالب کاروان‌های مردمی و خودروهای شخصی، عازم تهران شدند تا در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت شرکت کنند.

وی این حضور را جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و افزود: مردم سرپل‌ذهاب همگام با ملت ایران، با حضور در این مراسم بار دیگر وفاداری خود را به ارزش‌های انقلاب و شهدا به نمایش می‌گذارند.

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب تصریح کرد: حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این آیین، پیام روشنی از همبستگی ملی، اقتدار و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: این حضور باشکوه، بیانگر پیوند عمیق مردم با انقلاب اسلامی، ولایت و آرمان‌های شهدا است و بار دیگر وحدت و انسجام ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.