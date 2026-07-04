سقوط کشنده از پل مهرگان برای جلوگیری از برخورد با خودروها

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۳:۳۰ امروز در لاین شمالی آزادراه قزوین–کرج، محدوده پل مهرگان و مقابل محمدیه، یک دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه نیسان پس از وقوع تصادف خسارتی در سطح مسیر متوقف شده بودند.

وی افزود: در همین حین، یک دستگاه کشنده اسکانیا با مشاهده خودروهای متوقف‌شده، برای جلوگیری از برخورد با آنها مسیر خود را به سمت راست تغییر داد که این اقدام موجب خروج کامیون از جاده و سقوط آن از پل زیرگذر شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: این کشنده پس از سقوط، با یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو ۴۰۵ برخورد کرد که خوشبختانه این برخوردها خسارتی بود و راننده ۳۵ ساله کشنده نیز تنها به صورت سطحی مصدوم و توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.

تقی‌خانی با بیان اینکه عملیات رهاسازی خودرو به دلیل وزن بالای کشنده و شرایط قرارگیری آن زمان‌بر بود، تصریح کرد: بخشی از خودرو در سطح آزادراه و بخشی دیگر در زیر پل قرار گرفته بود و همین موضوع موجب شد برای چند ساعت ترافیک در این محور با اختلال مواجه شود، اما در نهایت با پاکسازی کامل صحنه، تردد به حالت عادی بازگشت.

وی از اقدام راننده کشنده قدردانی کرد و گفت: این راننده برای حفظ جان دیگر هموطنان، خسارت سنگینی را به خودروی خود پذیرفت که این اقدام نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و جوانمردی او است.

رئیس پلیس راه استان قزوین در ادامه با انتقاد از رفتار برخی رانندگان هنگام وقوع حوادث رانندگی، گفت: بخش قابل توجهی از گره‌های ترافیکی ناشی از توقف رانندگان برای تماشای صحنه تصادف یا تهیه عکس و فیلم است.

وی افزود: کاهش سرعت برای تماشای صحنه حادثه علاوه بر ایجاد ترافیک، موجب اتلاف وقت سایر شهروندان و افزایش فشار روانی بر افرادی می‌شود که ممکن است برای رسیدن به محل کار، مراکز درمانی یا انجام امور ضروری در مسیر باشند.

تقی‌خانی خاطرنشان کرد: حتی در زمان تماشای همین حادثه، چندین فقره تصادف زنجیره‌ای ناشی از برخورد خودروها از عقب نیز رخ داد که نشان می‌دهد بی‌توجهی به رانندگی و تمرکز بر صحنه حادثه می‌تواند زمینه‌ساز وقوع تصادفات جدید باشد.

وی از رانندگان خواست هنگام عبور از محل حوادث رانندگی، ضمن حفظ تمرکز بر رانندگی، از توقف، کاهش سرعت غیرضروری و تصویربرداری از صحنه حادثه خودداری کنند تا از ایجاد ترافیک و وقوع حوادث بعدی جلوگیری شود.

