۶ نفر در تصادف محور سربیشه - نهبندان جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدامیر کاظمی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: ساعت ۱۴:۳۵ امروز و در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف در محور سربیشه - نهبندان، محدوده گردنه آخوند شفیع، مأموران پلیس راه به همراه نیروهای امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه کامیون بنز حامل مواد شوینده که از قاین به سمت نهبندان در حرکت بود، با یک دستگاه سواری پراید که از نهبندان به سمت بیرجند تردد می‌کرد، برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی افزود: متأسفانه در پی شدت این حادثه، هر ۶ سرنشین خودروی پراید در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند.

سرهنگ کاظمی با اشاره به بررسی کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این سانحه را تجاوز به چپ ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده کامیون بنز اعلام کرد.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، استراحت کافی پیش از سفر و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.