به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین علی اکبراجاق‌نژاد عصر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید اظهار کرد: همه ظرفیت‌های اجرایی و خدماتی باید در مسیر تسهیل حضور هرچه بیشتر مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم به کار گرفته شود تا این آیین به عنوان رویدادی ماندگار و تاریخی در حافظه ملت ایران ثبت شود.

وی در ادامه افزود: نشستی با حضور نماینده دفتر مقام معظم رهبری، استاندار قم، فرمانده سپاه استان، فرمانده فراجا و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد و مهم‌ترین موضوعات مربوط به برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم مورد بررسی قرار گرفت.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران گفت: بر اساس تأکید بیت شریف رهبر شهید و دفتر مقام معظم رهبری، نماز بر پیکر مطهر باید در مسجد مقدس جمکران اقامه شود و به همین دلیل مجموعه خادمان این آستان با تلاش شبانه‌روزی، مقدمات لازم برای برگزاری این مراسم معنوی و تاریخی را فراهم کرده‌اند.



وی افزود: اکنون که زیرساخت‌های مورد نیاز برای برگزاری این آیین آماده شده است، انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مسئول نیز با هماهنگی کامل، اقدامات لازم را برای تسهیل حضور گسترده مردم و برگزاری باشکوه مراسم در دستور کار قرار دهند.



مسئولان برای حضور حداکثری مردم تلاش کنند



اجاق‌نژاد با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای حضور میلیونی مردم اظهار کرد: با توجه به تأکید بیت شریف رهبر شهید، مسئولان باید در کنار فراهم کردن مقدمات اقامه نماز بر پیکر مطهر، شرایط لازم را برای برگزاری مراسم تشییع با حضور گسترده مردم مؤمن و انقلابی در شهر مقدس قم نیز مهیا کنند.



وی ادامه داد: انتظار می‌رود همه بخش‌های اجرایی با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه حضور آسان‌تر مردم را فراهم آورند تا مشتاقان بتوانند در این بدرقه تاریخی مشارکت داشته باشند.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران تصریح کرد: خواسته و تأکید همه این است که امکان حضور شمار بیشتری از مردم در مراسم فراهم شود و علاقه‌مندان بتوانند رهبر شهید خود را در شهر مقدس قم بدرقه کنند.



وی افزود: بر همین اساس انتظار می‌رود هر نقطه‌ای که امکان ادامه مسیر تشییع پیکر مطهر و حضور مردم وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد تا جمعیت بیشتری بتوانند در این مراسم تاریخی حضور یابند.



قم میزبان بدرقه‌ای تاریخی خواهد بود



اجاق‌نژاد با اشاره به اهمیت این مراسم در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: امید است با حضور مراجع عظام تقلید، اساتید حوزه‌های علمیه، علما، اندیشمندان، فرهیختگان، میهمانان داخلی و خارجی و همچنین اقشار مختلف مردم، آیین تشییع رهبر شهید انقلاب در قم به یکی از باشکوه‌ترین و ماندگارترین مراسم‌های تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شود.



وی خاطرنشان کرد: مجموعه آستان مقدس مسجد جمکران با تمام توان در مسیر برگزاری این رویداد مهم معنوی و خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان حضور دارد و امیدواریم با همدلی همه دستگاه‌ها، بدرقه‌ای در شأن رهبر شهید انقلاب در شهر مقدس قم رقم بخورد.