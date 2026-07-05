به گزارش خبرنگار مهر، این ویژه نامه فعالان فرهنگی، مبلغان، پژوهشگران و دغدغه‌مندان جبهه انقلاب کاری از اندیشکده جهاد تبیین مشهد مقدس، مجموعه‌ای از بیانات راهبردی شهید امام خامنه‌ای درباره نهضت عاشورا، عبرت‌های تاریخی، نقش خواص، جهاد تبیین و نسبت انقلاب اسلامی با زمینه‌سازی ظهور است.

مم‌ترین محورهای این اثر: عوام و خواص در آزمون عاشورا، عبرت‌ها و درس‌های نهضت حسینی، بایسته‌های جهاد تبیین، انقلاب اسلامی و زمینه‌سازی ظهور، حکایاتی از عنایات اهل‌بیت علیهم‌السلام

بخشی از بیانات رهبر شهید انقلاب:

«گاهی یک حرکتِ به‌جا، تاریخ را نجات می‌دهد و گاهی یک حرکتِ نابجا که ناشی از ترس، ضعف، دنیاطلبی و حرص بر ماندن است، تاریخ را در ورطه گمراهی می‌غلتاند.»

«اگر خواص در یک لحظه حساس، به جای آنکه از طواغیت بترسند، از خدا می‌ترسیدند، تاریخ عوض می‌شد.»

«چرا تنها پنجاه سال پس از رحلت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، جامعه اسلامی به جایی رسید که فرزند رسول خدا علیه‌السلام را با آن فاجعه جان‌سوز به شهادت رساند؟»

«لغزش خواص جبهه حق چگونه آغاز می‌شود و چه پیامدهایی برای جامعه اسلامی به دنبال دارد؟»

در بخش «جهاد تبیین» نیز می‌خوانید:

پیش از آنکه محتوای انحرافی دشمن منتشر شود، محتوای صحیح باید به جامعه برسد.

شبهه‌زدایی از ذهن‌ها را جدی بگیرید.

دشمن در پی تسلط بر ذهن‌ها و افکار است.

جهاد تبیین، فریضه‌ای فوری، قطعی و از بزرگ‌ترین جهادهای روزگار ماست؛ گاه حتی برتر از جهاد با جان.

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