ورود زائران افغانستانی از مرز دوغارون به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جمشیدی اظهار کرد: ناوگان اتوبوسی و سواری کرایه به تعداد مورد نیاز برای جابهجایی و انتقال مهمانان افغانستانی در دوغارون مستقر شده است.
فرماندار تایباد افزود: از مهمانان در مدت زمان حضور در معبر دوغارون، با خدمات پیشبینیشده در موکب مستقر در مرز استقبال و پذیرایی خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق پیشبینیهای انجامشده، در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری شمار زیادی از اتباع افغانستانی برای شرکت در مراسم ویژه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید از طریق مرز دوغارون وارد ایران خواهند شد.
جمشیدی بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان شهرستان تایباد در آمادگی کامل قرار دارند و از همه ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات مطلوب به مهمانان افغانستانی استفاده خواهد شد.
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