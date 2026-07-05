خبرگزاری مهر، گروه استان ها –عاطفه وفاییان: همزمان با روزهای حزن و اندوه ایام وداع و تشییع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، مشهدالرضا آماده خلق حماسهای از جنس ایثار و خدمت صادقانه شده است که تمامی شهروندان در آن نقشآفرینی خواهند کرد.
کوچهپسکوچههای مشهد، این روزها بوی غربت میدهد؛ شهری که در سوگ رهبر شهید خویش، جامه سیاه به تن کرده است. این وداع آیین برپایی دوباره پیوند میان مردم و آرمانهای بلند انقلابی است که در رگهای شهر جاری شده. داغ وداع، اگرچه جانکاه و سنگین است، اما همین سوز نهفته در دل عاشقان، خمیرمایه حرکتی شده است که میتواند تاریخ را به تحسین وادارد.
در این میان، آنچه این عزاداری را از هر تجمع دیگری متمایز میکند، تبدیل «مشارکت» به «عاملیت» است؛ درسی که از مکتبِ پیادهروی اربعین آموختهایم. در این الگوی تمدنساز، دیگر هیچکس تماشاچی نیست و هر فرد، از پیر و جوان گرفته تا کودک، خود یک میزبان و یک خادم است. یادگیری اینکه چگونه میتوان با یک ظرف آب خنک یا پهن کردن فرشی در سایه دیوار، باری از دوش زائران خسته برداشت، بزرگترین درس اخلاقی و اجتماعی این ایام است.
سلامت و نظم، شریانهای حیاتی هر اجتماعِ بزرگی هستند و در این میان، دستگاههای امدادی با تمام توان، از پایگاههای جادهای تا بالگردهای امدادی، بسیج شدهاند تا امنیت زائران حفظ شود. با این حال، حفظ خطوط حیاتی اورژانس برای موارد اضطراری، وظیفهای اخلاقی بر دوش تکتک شهروندان است. پرهیز از تماسهای غیرضروری با سامانه ۱۱۵، نه یک توصیه اداری، بلکه عملی برای نجات جان انسانی است که در میان خیل جمعیت، ثانیهها برایش حکم مرگ و زندگی را دارند.
فعالیتهای فرهنگی هدفمند و حضور طلاب جهادگر در کنار مردم، نشاندهنده عمق وحدت و امیدآفرینی در این مسیر است. از کتابچههای معرفتی تا خدمترسانیهای شبانهروزی در ایستگاههای هلالاحمر، همه و همه تلاشی است برای تبیین راهی که شهیدِ انقلاب برایمان ترسیم کرده است. اکنون، تمامی مناطق مشهد باید خود را مهیای میزبانی کنند؛ چرا که این بدرقه باشکوه، آزمونی برای غیرت و مهماننوازی خراسانیهاست که میتواند الگویی برای نسلهای آینده باقی بماند.
حرکت عمومی اربعینی برای میزبانی از زائران تشییع رهبر شهید انقلاب
حجتالاسلام هادی صاحبقرانی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در امر جهاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی توصیهای برای حفظ حالات سفر اربعین دارند و در حقیقت میخواهند آن سبک زندگیای را که در اربعین برای زائران، خادمان و میزبانان شکل میگیرد، به عنوان یک الگوی سبک زندگی برای جامعه و در راستای تمدنسازی معرفی کنند.
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در امر جهاد افزود: امروز ما با یک پدیده بسیار متفاوت در جهان اسلام مواجه هستیم و آن بدرقه آقای شهیدمان و مراسم بزرگ و باشکوه تشییعی است که به دست مردم خلق خواهد شد، از این رو نیاز است یک حرکت عمومی اربعینی برای این موضوع شکل بگیرد.
وی ادامه داد: این حرکت عمومی باید با سایر حرکتها متفاوت باشد و از جمله ویژگیهای آن این است که حلقههای میانی میتوانند برای به میدان آوردن مردم نقشآفرینی کنند تا خود مردم وارد میدان شوند، نقش بگیرند، مسئولیت پیدا کنند و از مشارکت عبور کرده و به عاملیت برسند.
صاحبقرانی بیان کرد: همه افراد در این عرصه باید بتوانند مسئولیتپذیری خود را نشان دهند؛ از پیرمرد و پیرزن گرفته تا جوان، نوجوان و حتی کودکان؛ همانگونه که در سفر اربعین میبینیم که یک دختر بچه دو سه ساله دستمال کاغذی در دست گرفته و به زائران تعارف میکند یا پسربچهای با سن کم به مردم آب میدهد و یا با شیشه عطری که در دست دارد مردم را خوشبو میکند.
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در امر جهاد گفت: در اربعین، پیرمردی جلوی موکب مینشیند و زائران اباعبدالله الحسین (ع) را برای استراحت و پذیرایی دعوت میکند، یا خانهای درِ خود را باز میگذارد و سرویس بهداشتیاش را در اختیار مردم قرار میدهد، یا شلنگ آبی را بیرون میآورد تا مردم در گرما دست و صورت خود را بشویند و برای نماز وضو بگیرند.
وی افزود: گاهی کسی روفرشیای را در سایه دیوار خانهاش پهن میکند و مردم را به نشستن و استراحت دعوت میکند و گاهی فردی اتاقی از خانهای را که خود در آن زندگی میکند، در اختیار زائران قرار میدهد و این یعنی حرکت عمومی؛ یعنی همه مردم برای انجام یک خدمت بزرگ و خلق یک حماسه بزرگ به میدان آمدهاند.
صاحبقرانی ادامه داد: مردم مشهد با فرهنگ میزبانی مأنوس و آشنا هستند اما این میزبانی با توجه به حجم بالای زائرانی که برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و همراهان ایشان پیشبینی میشود، متفاوت است.
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در امر جهاد تصریح کرد: تمام ظرفیت دستگاهها، نهادها و تشکلها اگر پای کار بیایند، فقط بخشی از این جمعیت را میتوانند پوشش دهند اما اگر همه مردم وارد میدان شوند، هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.
وی گفت: مردم یک محله یا یک کوچه حتی میتوانند ابتدا و انتهای کوچه را ببندند و هر کسی از خانه خود یک روفرشی، فرش، پتو، فلاکس آبجوش، کلمن آب یا قالب یخ بیاورد؛ حتی یک شیشه آب یا نوشابه را در فریزر خانه بگذارد تا یخ بزند و همان شیشه میتواند دهها نفر را سیراب کند.
صاحبقرانی افزود: از همین اقدامهای کوچک تا کارهای بزرگ، همه میتواند اثرگذار باشد؛ حتی پیرزنی که در خانه است و توان کار دیگری ندارد، میتواند یک شیشه آب را خنک کند و به زائری که از مقابل خانهاش عبور میکند تعارف کند.
دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در امر جهاد اظهار کرد: بستهبندی جیرههای خشک کوچک، لقمه نان، خرما یا نخود و کشمش از جمله اقداماتی است که مردم محلهها میتوانند به صورت خودجوش انجام دهند و گاهی همین اقلام ساده میتواند فردی را از ضعف نجات دهد و در لحظهای حساس بسیار کارآمد باشد.
وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، گروههای جهادی، گروههای مردمی و تشکلهای رسمی نیز میتوانند کارهای بزرگتری انجام دهند و همواره هم فعال بودهاند، اما آنچه اکنون مورد تأکید است، مسئله حرکت عمومی مردم است که همین گروهها نیز میتوانند در راهاندازی آن نقش داشته باشند.
فعالیتهای فرهنگی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در مراسم بدرقه رهبر شهید
حجتالاسلام اسدالله اسدی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعیت هلال احمر در جریان مراسم و اجتماعات مردمی، علاوه بر خدمات امدادی، دارای یک کمیته فرهنگی داخلی است که فعالیتهای خود را با رویکردهای امیدآفرینی، وحدتآفرینی و تبیین جایگاه ولایت مدیریت میکند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: در این راستا از ظرفیت ۲۵۰ طلبه آموزشدیده در کانونهای طلاب استفاده میشود که علاوه بر پوشش لباس روحانیت، دورههای امداد و نجات و کمکهای اولیه را نیز گذراندهاند. این عزیزان در پایگاههای خدمتی هلال احمر مستقر شده و علاوه بر انجام فعالیتهای دینی نظیر سخنرانی، پرسش و پاسخ و زیارت عاشورا، در امور امدادی مانند حمل مصدوم با برانکارد و استفاده از تجهیزاتی مثل مهپاش برای خنک کردن فضا، با امدادگران همکاری میکنند.
وی با اشاره به فعالیتهای مکتوب و فضای مجازی تصریح کرد: در این مراسم، کتابچه ۵۵ صفحهای «صالح بعد صالح» که با هدف معرفی شخصیت علمی و انقلابی آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای تهیه شده، برای مبلغین تکثیر و در اختیار آنها قرار گرفته است تا به عنوان سوژه اصلی سخنرانیها مورد استفاده قرار گیرد.
اسدی همچنین خاطرنشان کرد: این فعالیتهای فرهنگی در گستره استان و به مدت یک هفته به صورت شبانهروزی و شیفتی در پایگاههای هلال احمر انجام خواهد شد.
درخواست از شهروندان برای عدم استفاده از خط اورژانس جهت موارد غیرفوریتی
محمد درویشی، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف تأمین سلامت و آرامش زائران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، عملیات گسترده و بیسابقهای با مشارکت اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال اجراست تا شرایطی ایمن برای مهمانان حضرت رضا(ع) مهیا شود.
مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به وضعیت زیرساختهای موجود در مشهد برای ارائه خدمات فوریتهای پزشکی گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ پایگاه جادهای در مشهد مشغول خدمترسانی به شهروندان هستند و ناوگان موجود شامل ۳۰ دستگاه موتورلانس، اتوبوسآمبولانس و بالگرد هوایی نیز برای پوششدهی در دسترس قرار دارند.
وی با تأکید بر اینکه هماهنگیهای لازم با سازمان اورژانس کشور برای تقویت ناوگان انجام شده است، افزود: طبق برنامهریزی صورتگرفته، ۳۰ اتوبوسآمبولانس، ۷۰ دستگاه آمبولانس و ۵۰ موتورلانس از سراسر کشور به مشهد اعزام میشوند تا به تقویت توان عملیاتی ما کمک کنند.
درویشی ادامه داد: این اقدامات در کنار همکاری تیمهای واکنش سریع، سازمانهای مردمنهاد و سایر ظرفیتهای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی صورت میگیرد تا بتوانیم پوشش مناسبی را در حوزه سلامت ارائه دهیم؛ همچنین مرکز عملیات نیز با بهکارگیری کارشناسان فوریتهای پزشکی برای پاسخگویی به تماسهای مردمی آمادگی کامل دارد.
مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی مشهد از زائران و مجاوران خواست که برای موارد غیرفوریتی و پرسشهایی مانند آدرس داروخانهها یا مراکز درمانی با سامانه ۱۱۵ تماس نگیرند.
وی تصریح کرد: درخواست ما از هموطنان این است که خطوط اورژانس را برای موارد حیاتی و فوریتی باز نگه دارند و برای دریافت اطلاعات غیرفوریتی از سایر کانالهای اطلاعرسانی دانشگاه علوم پزشکی استفاده کنند، چرا که اشغال خطوط توسط موارد غیراورژانسی میتواند منجر به تأخیر در خدمترسانی به بیماران نیازمند به کمکهای فوری شود.
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