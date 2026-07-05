به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بارانی بیرانوند در حاشیه بازدید از ماشینسازی لرستان و دیدار با مدیران و کارکنان مجموعه، اظهار کرد: خوشبختانه عملیات تجهیز کارگاه پل «پیوند» خرمآباد انجام و عملیات اجرایی در محل پروژه آغاز شده است.
وی افزود: نکته قابلتوجه دیگر اینکه تاکنون ۴۰۰ تن از ۶۰۰ تن مصالح و سازه فلزی موردنیاز خریداری شده و هدف ما این است.
شهردار خرمآباد، تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که پل «پیوند» بهعنوان یک پروژه مهم گردشگری سال جاری به بهرهبرداری برسد.
بارانی بیرانوند، پل «پیوند» را یکی از مهمترین وعدههای مدیریت شهری به شهروندان عنوان کرد و افزود: این پروژه با سایر طرحهای عمرانی شهر تفاوت دارد، زیرا علاوه بر نقش مؤثر در تسهیل تردد عابران پیاده، یکی از مهمترین پروژههای گردشگری شهری خرمآباد نیز به شمار میرود و دو مجموعه مهم شهری را به یکدیگر متصل میکند؛ موضوعی که سالها از مطالبات شهروندان بود.
وی با اشاره به برخی تأخیرهای ایجادشده در روند اجرای پروژه، اظهار کرد: بخشی از این تأخیرها ناشی از فرایندهای اداری و هماهنگی میان مشاور، طراح و عوامل اجرایی بود، اما انتظار ما این است که همه ارکان پروژه با همدلی و تعامل، موانع را برطرف کرده و روند اجرا را سرعت ببخشند.
شهردار خرمآباد با تأکید بر حمایت مدیریت شهری از پیمانکاران فعال، گفت: همواره به مجریان پروژهها گفتهایم که هر اندازه با سرعت بیشتری کار کنند، شهرداری نیز با تمام ظرفیت برای رفع موانع، تأمین منابع مالی و تسریع پرداختها در کنار آنان خواهد بود.
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