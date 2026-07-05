روایت کولیوند از آخرین بدرقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر صبح امروز در مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهیدمان حضور یافت و ایشان را برای بدرقه آخر همراهی کرد.

کولیوند در این همراهی از اندوه سنگینی که بر دل داشت می‌گوید و آخرین دیدار با قائد شهید را روایت می‌کند.

متن کامل روایت رئیس جمعیت هلال‌احمر از نماز بر پیکر مطهر رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی‌، بدین شرح است: «امروز خداوند متعال، توفیقی بزرگ نصیبم کرد تا در مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهیدمان حضور یابم؛ حضوری که هرگز گمان نمی‌کردم روزی آن را تجربه کنم. باور این حقیقت برایم دشوار بود که من در میان مردم باشم و رهبر شهیدمان را برای بدرقه آخر همراهی کنم. اندوهی سنگین بر دل داشتم و اشک، بی‌اختیار از چشمانم جاری بود.

در میان آن همه حزن و دلتنگی، دیدار فرزندان رهبر شهید، روحی تازه در وجودم دمید. آنان با وجود داغ سنگینی که بر دل داشتند، با قامتی استوار، چهره‌ای آرام و ایمانی راسخ در صف نخست ایستاده بودند. این افتخار نصیبم شد که از نزدیک آنان را در آغوش بگیرم، با ایشان مصافحه کنم و چند کلامی هم‌صحبتشان باشم. صبر، متانت و اقتدار آنان، برای من و همه حاضران، تجلی ایمان و استقامت بود و بار دیگر به ما آموخت که مکتب شهیدان، مکتب ایستادگی و عزت است.

پس از اقامه نماز، هنگامی‌ که توفیق یافتم در زیر تابوت مطهر رهبر شهید قرار گیرم و در بدرقه پیکر پاکش سهیم باشم، احساس کردم بار دیگر با آرمان‌های بلند او پیمانی دوباره می‌بندم. ما با رهبر شهیدمان وداع نمی‌کنیم؛ چرا که شهید زنده است و نزد پروردگار خویش روزی می‌خورد و ناظر بر اعمال و رفتار ماست. آنچه امروز بدرقه شد، تنها پیکر مطهر او بود، اما راه، اندیشه، ایمان و آرمان‌هایش همچنان زنده و جاری است.

ما، به‌عنوان خادمان مردم در جمعیت هلال‌احمر، بار دیگر با خداوند متعال، با خون پاک شهیدان و با رهبر شهیدمان عهد می‌بندیم که تا آخرین نفس، در مسیر خدمت خالصانه به مردم، پاسداری از ارزش‌های والای انسانی، حفظ وحدت ملی و صیانت از آرمان‌های شهیدان ثابت‌قدم بمانیم و هرگز از این مسیر نورانی فاصله نگیریم.

فردا نیز با افتخار در کنار مردم عزیز، مؤمن و قدرشناس ایران، در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حضور خواهیم یافت. داوطلبان، امدادگران، نجاتگران، جوانان و کارکنان جمعیت هلال احمر، همچون همیشه، در کنار مردم خواهند بود تا علاوه بر انجام رسالت انسانی خود، جلوه‌ای دیگر از همبستگی، ایثار و خدمت را به نمایش بگذارند.

بی‌تردید حضور پرشور ملت، پاسخی روشن به همه کسانی است که گمان می‌کنند با شهادت مردان الهی، مسیر عزت و استقلال این سرزمین متوقف خواهد شد. ملت ایران بارها نشان داده است که شهادت، پایان راه نیست؛ بلکه آغاز فصل تازه‌ای از اتحاد، مقاومت، امید و حرکت در مسیر آرمان‌های الهی است.

از خداوند متعال مسئلت دارم که روح بلند رهبر شهیدمان را با اولیای الهی و شهدای کربلا محشور فرماید و به همه ما توفیق دهد که امانت‌دار خون پاک شهیدان باشیم و با خدمت صادقانه، اخلاص در عمل و وفاداری به آرمان‌های بلند آنان، دین خود را به این سرزمین و مردم شریف ادا کنیم.»