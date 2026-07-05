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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸

اجتماع مردم ساوه در صد و بیست و هفتمین شب حماسه

اجتماع مردم ساوه در صد و بیست و هفتمین شب حماسه

ساوه- در این ویدئو اجتماع مردم ساوه در صد و بیست و هفتمین شب حماسه و مقاومت را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6880402

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