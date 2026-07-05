https://mehrnews.com/x3cvFp ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ کد مطلب 6880402 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ اجتماع مردم ساوه در صد و بیست و هفتمین شب حماسه ساوه- در این ویدئو اجتماع مردم ساوه در صد و بیست و هفتمین شب حماسه و مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6880402 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع حماسی مردم خمین در صد و بیست و ششمین شب بیعت با رهبر انقلاب اجتماع حماسی مردم محلات در صد و بیست و ششمین شب ایستادگی اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها ساوه تجمع مردمی تشییع رهبر شهید انقلاب
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