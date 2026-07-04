https://mehrnews.com/x3cvhR ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۳ کد مطلب 6879543 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۳ اجتماع حماسی مردم محلات در صد و بیست و ششمین شب ایستادگی محلات- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم محلات در صد و بیست و ششمین شب ایستادگی و مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6879543 کپی شد مطالب مرتبط ۱۲۵ شب ایستادگی مردم محلات در حمایت از رهبر معظم انقلاب صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری تجلی حضور مردم شازند در یکصد و بیست و پنجمین شب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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