https://mehrnews.com/x3cvhM ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۹ کد مطلب 6879539 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۹ اجتماع حماسی مردم خمین در صد و بیست و ششمین شب بیعت با رهبر انقلاب خمین- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم خمین در صد و بیست و ششمین شب بیعت با رهبر انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6879539 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم اراک همزمان با ایام وداع و تشییع آقای شهید ایران صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری ۱۲۵ شب ایستادگی مردم محلات در حمایت از رهبر معظم انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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