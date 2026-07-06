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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۶

اختصاص ۱۶ رام قطار فوق‌العاده برای حضور زائران تشییع رهبر شهید در قم

اختصاص ۱۶ رام قطار فوق‌العاده برای حضور زائران تشییع رهبر شهید در قم

قم- مدیرکل راه‌آهن قم گفت: با اختصاص ۱۶ رام قطار فوق‌العاده و دو برابر شدن ظرفیت قطارهای روزانه، تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی به عزاداران تشییع رهبر شهید در قم به کار گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ارجونی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، راه‌آهن قم با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، مسافری، فنی و پشتیبانی، آمادگی کامل برای ارائه خدمات گسترده به زائران و عزاداران را دارد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای مدیریت حجم بالای سفرهای ریلی در روز مراسم گفت: تأمین ایمنی در تمامی بخش‌های راه‌آهن، مهم‌ترین اولویت این اداره‌کل است و همه اقدامات اجرایی نیز بر همین مبنا برنامه‌ریزی و عملیاتی شده است.

مدیرکل راه‌آهن قم افزود: به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضای سفر، ۱۶ رام قطار فوق‌العاده در مسیرهای تهران–قم، اراک–قم، کاشان–جمکران، کاشان–محمدیه و تهران–محمدیه اختصاص یافته است تا امکان جابه‌جایی شمار بیشتری از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید در قم فراهم شود.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با هدف تسهیل دسترسی عزاداران به محل برگزاری مراسم و ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل ریلی صورت گرفته و تمامی بخش‌های مرتبط در آماده‌باش کامل قرار دارند.

ظرفیت جابه‌جایی مسافران دو برابر می‌شود

ارجونی گفت: علاوه بر قطارهای فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده، ۱۰ رام قطار که به صورت روزانه در مسیر قم–تهران رفت و برگشت تردد می‌کنند نیز در روز مراسم به شکل کوپل سیر خواهند کرد.

وی افزود: با اجرای این برنامه، ظرفیت جابه‌جایی مسافران در تمامی این قطارها دو برابر خواهد شد و امکان ارائه خدمات به شمار بیشتری از عزاداران و زائران فراهم می‌شود.

مدیرکل راه‌آهن قم خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات در راستای پاسخگویی به حجم گسترده متقاضیان سفر و ارائه خدمات ایمن، منظم و شایسته به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید پیش‌بینی شده است.

وی گفت: راه‌آهن قم با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود، تلاش دارد خدمات حمل‌ونقل ریلی را با بالاترین سطح آمادگی و با محوریت حفظ ایمنی مسافران در روز برگزاری این مراسم ارائه کند.

کد مطلب 6880425

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