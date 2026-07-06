به گزارش خبرنگار مهر، مجید ارجونی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، راه‌آهن قم با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، مسافری، فنی و پشتیبانی، آمادگی کامل برای ارائه خدمات گسترده به زائران و عزاداران را دارد.



وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای مدیریت حجم بالای سفرهای ریلی در روز مراسم گفت: تأمین ایمنی در تمامی بخش‌های راه‌آهن، مهم‌ترین اولویت این اداره‌کل است و همه اقدامات اجرایی نیز بر همین مبنا برنامه‌ریزی و عملیاتی شده است.



مدیرکل راه‌آهن قم افزود: به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضای سفر، ۱۶ رام قطار فوق‌العاده در مسیرهای تهران–قم، اراک–قم، کاشان–جمکران، کاشان–محمدیه و تهران–محمدیه اختصاص یافته است تا امکان جابه‌جایی شمار بیشتری از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید در قم فراهم شود.



وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با هدف تسهیل دسترسی عزاداران به محل برگزاری مراسم و ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل ریلی صورت گرفته و تمامی بخش‌های مرتبط در آماده‌باش کامل قرار دارند.



ظرفیت جابه‌جایی مسافران دو برابر می‌شود



ارجونی گفت: علاوه بر قطارهای فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده، ۱۰ رام قطار که به صورت روزانه در مسیر قم–تهران رفت و برگشت تردد می‌کنند نیز در روز مراسم به شکل کوپل سیر خواهند کرد.



وی افزود: با اجرای این برنامه، ظرفیت جابه‌جایی مسافران در تمامی این قطارها دو برابر خواهد شد و امکان ارائه خدمات به شمار بیشتری از عزاداران و زائران فراهم می‌شود.



مدیرکل راه‌آهن قم خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات در راستای پاسخگویی به حجم گسترده متقاضیان سفر و ارائه خدمات ایمن، منظم و شایسته به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید پیش‌بینی شده است.



وی گفت: راه‌آهن قم با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود، تلاش دارد خدمات حمل‌ونقل ریلی را با بالاترین سطح آمادگی و با محوریت حفظ ایمنی مسافران در روز برگزاری این مراسم ارائه کند.