افزایش ۲ برابری ظرفیت قطارهای تهران- قم و برعکس

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی راهآهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که با توجه به افزایش تقاضای سفر برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در شهر مقدس قم، ظرفیت قطارهای حومهای در مسیر تهران- قم و برعکس در روز دوشنبه و سهشنبه (۱۶ تیرماه) دو برابر شده است.
بر اساس اعلام راه آهن، متقاضیان میتوانند از هماکنون با مراجعه به همه سکوهای فروش اینترنتی بلیت و نیز مراکز فروش حضوری در سراسر کشور، نسبت به تهیه بلیت قطار اقدام کنند.
سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۵۱۴۹ - ۰۲۱ بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به پرسشها و ارائه اطلاعات مورد نیاز هموطنان است.
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