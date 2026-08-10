ارسال نخستین محموله ۵۳۵ تنی قیر از قم به مقاصد صادراتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ارجونی گفت: برای نخستین بار محموله ۵۳۵ تنی قیر با هدف صادرات به ترکیه و کشورهای آفریقایی جذب و پس از انجام امور گمرکی در قم، از طریق شبکه ریلی اعزام شد.

مدیرکل راه‌آهن قم افزود: با هماهنگی و تعامل مناسب میان مجموعه‌های مرتبط، نخستین محموله قیر از قم به مقصد صادراتی ارسال شده و این روند در ادامه نیز استمرار خواهد داشت.

وی با اشاره به ظرفیت شبکه ریلی استان در جابه‌جایی کالاهای صادراتی اظهار کرد: استفاده از حمل‌ونقل ریلی برای انتقال محموله‌های صادراتی می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های بار ریلی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود در استان را فراهم کند.

ارجونی ادامه داد: ارسال این محموله از قم، گامی در راستای تقویت حمل‌ونقل ریلی کالا و افزایش نقش راه‌آهن در جابه‌جایی محموله‌های صادراتی است و استمرار این روند نیازمند تداوم هماهنگی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط خواهد بود.

مدیرکل راه‌آهن قم همچنین از افزایش روزهای فعالیت قطار جمکران خبر داد و گفت: در دو هفته آینده، حرکت قطار جمکران که هم‌اکنون روزهای پنجشنبه انجام می‌شود، به روزهای سه‌شنبه نیز اضافه خواهد شد.

ارجونی افزود: با اضافه شدن این سرویس، امکان استفاده بیشتر زائران و مسافران از ظرفیت قطار جمکران فراهم می‌شود.