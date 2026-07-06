به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن‌زاده، در گفتگویی اعلام کرد که مسیر تشییع پیکرهای شهدا همچنان از شرق به غرب ادامه دارد و تلاش می‌شود تا پیکرها در نزدیک‌ترین نقطه به مردم قرار گیرد.

سردار حسن‌زاده با اشاره به آماده‌سازی پیکرهای شهدا و خودروهای تشییع، گفت: از ساعت ۴ صبح امروز مشغول آماده‌سازی هستیم و اکنون که نزدیک به ساعت ۸ صبح است، تمامی تجهیزات و پیکرها آماده هستند.

وی همچنین به ابهامات مطرح‌شده درباره تغییر مسیر تشییع پاسخ داد و تأکید کرد: مسیر تشییع همچنان از شرق به غرب است و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.

سردار حسن‌زاده از حضور مردم در خیابان‌های شرق تهران از ساعت ۴:۳۰ صبح قدردانی کرد و افزود: ما تلاش می‌کنیم تا پیکرها را در نزدیک‌ترین نقطه به زائرین، به ویژه در میدان انقلاب قرار دهیم تا مردم بتوانند به راحتی به مراسم تشییع دسترسی داشته باشند.

رئیس ستاد تشییع رهبر شهید گفت: مردم نگران نباشند برای برگزاری ۱۲ ساعته مراسم تشییع نیز آماده ایم.



سردار حسن زاده که در کنار خودروی حامل پیکر رهبر شهید و خانواده شهید ایشان سخن می گفت اعلام کرد که ستاد برگزاری برای تداوم ۱۲ ساعته مراسم نیز آمادگی دارد.



وی توضیح داد که خودروی حامل پیکرها از خیابانی وارد مسیر تشییع می شود که طبیعتا بخشی از جمعیت قبل از محل پیکرها و و بخشی بعد از این محل خواهند بود.

وی گفت از کسانی که بعد از محل ورود پیکر ها هستند خواهشمندیم که در محلی که حضور دارند منتظر بایستند و خلاف جهت حرکت تشییع به سمت خودروی حامل پیکرها حرکت نکنند.