به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پی انتصاب مجدد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه، پیامی تبریک‌آمیز صادر کرد.

در این پیام، عراقچی با اشاره به تجدید اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی و ابقای شایسته حجت‌الاسلام اژه‌ای در این مسئولیت، گفت: این حسن اعتماد، بیانگر جایگاه ارزشمند تجربه و تلاش‌های جناب‌عالی در پیشبرد مأموریت‌های خطیر دستگاه قضایی و استمرار مسیر تحول، عدالت‌محوری و صیانت از حقوق مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر امور خارجه همچنین افزود: در شرایط حساس کنونی که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، هم‌افزایی و هماهنگی میان ارکان مختلف حاکمیت برای صیانت از منافع ملی و پاسداری از حقوق ملت است، قوه قضائیه با ایفای نقش مؤثر در برقراری عدالت، مبارزه با فساد، حمایت از امنیت حقوقی جامعه و دفاع از حقوق عمومی، جایگاهی تعیین‌کننده در تقویت اقتدار ملی و افزایش اعتماد عمومی دارد.

عراقچی تأکید کرد که وزارت امور خارجه در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود، تعامل و همکاری نزدیک با قوه قضائیه را در حوزه‌های مرتبط، به‌ویژه صیانت از حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران، حمایت از حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور و پیگیری حقوقی جنایات و اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل علیه ملت ایران دنبال خواهد کرد.

در پایان این پیام، وزیر امور خارجه ضمن آرزوی مزید توفیقات برای حجت‌الاسلام اژه‌ای، ابراز امیدواری کرد که در پرتو الطاف الهی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در مسیر تحقق عدالت و پاسداری از حقوق مردم، همواره موفق و سربلند باشد.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه